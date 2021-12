VIDEO: ¿Otra vez? Revelan registros de Marcianeke en complicadas condiciones en pleno show

Las polémicas para Marcianeke están lejos de acabar, esto luego de que se viralizaran diversos registros de una de sus presentaciones en las que no se le ve en las mejores condiciones

Según se puede ver en los videos difundidos por medio de Tiktok; el artista urbano se encontraba realizando su show, cuando en este muestra un extraño comportamiento sobre el escenario. Algunos de los comentarios indicarían que probablemente Marcianeke se encontraría bajo los efectos de algún estupefaciente.

La situación generó bastante preocupación entre los fanáticos del arista urbano quiénes harían un llamado a sus cercanos para que apoyaran al joven y le prestaran ayuda psicológica ante una posible adicción.

Revisa aquí los polémicos registros:

La respuesta de Marcianeke

Marcianeke no se ha referido públicamente a esta situación en específico, pero si dejó algunos mensajes en su red social que podrían relacionarse a los videos que se tomaron la web.

«Tranquilo, yo se corregir mis errores y no tengo par que andarlos gritando. Hoy seguimos rompiendo y mañana nos fuimos a Puerto Rico a seguir metiéndole», expresó el cantante urbano.

«Porque nadie va a sacudirme la rama porque todos somos seres humanos y no soy menos persona por equivocarme. Así que bendición y éxito pal enemigo y mal hablado», añadió Marcianeke.

Finalmente, el artista urbano cerró el tema escribiendo otra reflexión: «De los errores se aprende y era giles si no van a sacudirme la rama. Aquí seguimos firme, no me atraso gracias por sus consejos y también gracias a los envidiosos que me traen más fama».

Cabe recordar que está no es la primera vez que aparece un video de Marcianeke en extrañas condiciones. Hace algún tiempo el chiquillo estaba siendo entrevistado para un reconocido medio nacional, pero al iniciar la conversación hubo un hecho que llamó la atención de quiénes estaban viendo la transmisión.

Cuando comenzó la conversación, Marcianeke prendió su cámara y fue capturado limpiándose la nariz y bigotes. Sin embargo, la entrevista continuó con completa normalidad; y el chiquillo contó sus proyectos a futuro y lo que significa ser el nuevo referente de la música urbana.