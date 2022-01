¿La verás? Publican adelanto de la versión coreana de la Casa de Papel

La quinta y última temporada de la Casa de Papel se estrenó en diciembre pasado. La popular serie de Netflix culminó su historia después de cuatros años de éxitos.

Ahora, solo un mes más tarde. ya se dio a conocer el primer adelanto junto al reparto de actores que harán el remake asiático; La Casa de Papel: Corea.

Después de más de un año de su anuncio, se dieron a conocer los primeros detalles de la versión coreana de La Casa de Papel. El teaser muestra al profesor asiático mirando unas máscaras, donde se encuentra la clásica careta que ocupaban los integrantes de la Resistencia española. Además, confirmaron los actores quienes interpretarán a los clásicos personajes de la serie original de Netflix.

Cabe destacar que el conocido «Berlín» interpretado por Pedro Alonso, en la versión coreana le dará vida el actor Park Hae-soo. El mismo que hizo a Cho Sang-woo, el reconocido personaje de la serie «El Juego del Calamar», de la misma plataforma de streaming.

Junto con el anuncio de su participación a fines de noviembre a través de la cuenta de Instagram de la serie, Hae-soo agradeció a a Pedro Alonso «por mandarle la famosa máscara» y aseguró que en la versión coreana también tienen una especial.

#MoneyHeist: Korea – Joint Economic Area.

Próximamente, solo en Netflix.

Coming soon, only to Netflix. pic.twitter.com/OnUA678UrD

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) January 18, 2022