Betsy Camino se transformó en toda una empresaria inmobiliaria

Betsy Camino se ha convertido en toda una empresaria. Y dio cuenta de todas sus inversiones en una conversación con LUN, donde detalló gran parte de sus negocios.

Es que la cubana ha hecho rendir su dinero. Y, al igual que Luli, decidió apostar por el mundo inmobiliario, adquiriendo varios departamentos.

“En agosto compré seis departamentos en distintas comunas de Santiago como, por ejemplo, en Ñuñoa y en La Florida”, reveló Betsy Camino

Y agregó que “me fue muy bien en redes sociales en pandemia, fui una de las pocas afortunadas. Quería invertir esa plata, así que aproveché. Todos los departamentos los compré en blanco y después de que me los entreguen quiero enchularlos y venderlos”.

Ahora será la diosa de la belleza

Eso sí, éste no es el único negocio de Betsy Camino, ya que también optó por meterse de lleno al mundo de la belleza e instalar un salón en la comuna de Providencia, en el que confesó haber invertido más de 57 millones de pesos.

“Yo soy show, brillo y challa. No paso piola y cuando la gente entre a mi salón, quiero que diga: ‘Esto es un palacio, estoy en la casa de la Reina Isabel’. Aún la inversión no termina. Creo que con diez palitos más estaré lista porque me gustan las cosas caras. Decidí sacrificarme un poco, pero abrir con tutti”, manifestó la cubana.

Camino manifestó que “no quiero tener todos los huevos en la misma canasta y me estoy preparando porque en el futuro quiero ser mamá y quiero darle a mi hijo o hija todos los lujos que mi mamá no pudo darme. Estoy pensando más allá. También tengo a mi bebé, a mi sobrino. No quiero privarlo de la felicidad por un tema de lucas”.

Finalmente, Betsy señaló que “no quiero sonar como si me importara mucho el dinero, pero la realidad es que estamos acá (en Chile) y sí, es importante tener sus buenas lucas”.