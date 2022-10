Simón Oliveros y su respuesta sin filtro tras incidente en Plaza Italia: «Ni sapo ni we…»

Durante el pasado 18 de octubre se realizaron diversas manifestaciones en la capital. Esto debido a un nuevo aniversario del inicio del estallido social y Simón Oliveros fue uno de las protagonistas de la jornada, tras un violento altercado en Plaza Italia.

«Hay un grupo de… no sé de qué llamarlos, pero me empujó y yo lo empujé de vuelta, porque tampoco vamos a aceptar que nos humillen acá en la calle. Se creen dueños de la calle y son grupos de agitadores, que no responden a una sensación», señaló el periodista de Mega en el contacto en vivo.

Sin embargo, eso no fue lo único que dijo el comunicador sobre el tema. Pues Simón Oliveros volvió a referirse al tema mediante su cuenta oficial de Twitter.

La respuesta de Simón Oliveros a un «ciberocioso»

«Los grupos que nos amedrentaron en la Plaza Italia no están ni ahí con la democracia», comenzó diciendo el periodista en terreno de Mega, a través de una publicación subida en la red del pajarillo azul.

En esa misma línea, Simón Oliveros continuó diciendo: «te insultan en la cara, te empujan, te hostigan con el celular y crean falsas funas. No nos van a amedrentar», indicó de forma tajante.

Sin embargo, el periodista no se quedó ahí. Ya que el chiquillo se tomó el tiempo de responder a varios «tweets», que reaccionaron a la publicación de su perfil. Simón Oliveros aclaró detalles de su encontrón, como que las personas que lo encararon todas andaban con el mismo uniforme. E incluso, respondió sin filtro a un mensaje que recibió.

«Por ser sapo y weón», dijo el ocioso internauta en la publicación de Oliveros, quien no dejó pasar el mensaje. «Ni sapo ni weón. Solo haciendo mi trabajo. Te puede gustar o no», respondió el comunicador de Mucho Gusto, manteniéndose firme en su postura, la misma que demostró ante los manifestantes durante el pasado 18 de octubre.