«Double Fantasy»: The Weeknd y Future estrenan canción de la serie de «The Idol»

The Weeknd se unió al rapero estadounidense, Future, para sacar una nueva canción que será la oficial de la serie «The Idol». La canción de la producción de HBO que el cantante Abel Tesfaye protagoniza junto a Lily-Rose Depp se llama «Double Fantasy» y ya está disponible en todas las plataformas musicales. Cabe destacar que The Idol se estrenará por MAX (ex HBO MAX) y se estrenará el 4 de junio.

