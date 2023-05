Acompañará a José Antonio Neme y Karen Doggenweiler: conocida periodista deja Canal 13 para sumarse a Mucho Gusto

La pantalla chica nacional sigue teniendo nuevos movimientos entre casas televisivas y en esta ocasión, Mega sigue siendo el más beneficiado con las incorporaciones de conocidos rostros a sus filas.

Si bien la última confirmación fue la del periodista Alejandro Sepúlveda, ahora se informó una nueva contratación de Mega. Luego de la despedida del comunicador en Chilevisión, ahora fue el turno de una conocida chiquilla.

Se trata de ni más ni menos que de la periodista Isidora «Tita» Ureta. La vigente embajadora del Festival de Viña del Mar y ahora exrostro de Canal 13 se sumará pronto al Mucho Gusto. En tal sentido, la periodista acompañará a José Antonio Neme y a Karen Doggenweiler aportando con su gran experiencia en la pantalla chica que comenzó en 2013.

Recordemos que en el corto plazo, Tita Ureta condujo el programa «La ruta del agua». Asimismo, la comunicadora también fue una de las queridas panelistas del programa Juego Textual conducido por Sergio Lagos.

Las primeras declaraciones de Tita Ureta tras confirmada como nueva incorporación de Mega

«Estoy feliz. Empiezo una nueva etapa en mi vida. Me gusta aceptar nuevos desafíos, Mega es un canal que llega a muchas personas, me siento honrada de ser parte. Además, no sólo se viene la ruta del agua, también se vienen proyectos relacionados con lo que quiero hacer en TV, TV con sentido. Ya quiero que empiece esta nueva etapa», señaló Tita Ureta en diálogo con Publimetro.

Además, la periodista también dijo: «si, estoy agradecida de Mega que me abrió sus puertas, que confía en mi y en lo que he venido venido haciendo hace años. Es decir, un complemento entre contenido cultural, con entretención», continuó diciendo.

«Soy una convencida de que la cultura le hace bien a la televisión y al país. Son temas que quiero y es necesario abordar y así lo hemos asumido con Mega. Quiero dar lo mejor de mi compartiendo todo lo que he aprendido en los últimos año», complementó el nuevo fichaje de Mega.