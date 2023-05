Festival de Viña 2024: confirman la fecha oficial del certamen viñamarino

Durante las últimas horas se dio a conocer una importante información respecto a la nueva edición del Festival de Viña del Mar, un mes más tarde de la confirmación de Panch0 Saavedra en el lugar de Martín Cárcamo, para acompañar a María Luisa Godoy en la animación.

Ahora, según indicaron los medios oficiales, se entregó la información exacta con relación a la fecha de realización de la edición 2024 del certamen viñamarino.

Fue la Municipalidad de Viña del Mar, en conjunto con Canal 13 y Televisión Nacional de Chile, quienes comunicaron que hoy se llevó acabo una nueva reunión de la Comisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, instancia que fue convocada por la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti.

Encabezada por la jefa comunal, la comisión está compuesta por los Concejales, Delegados del Municipio, y representantes de ambos canales organizadores.

En esta oportunidad, se determinó que el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en su versión número 63, se llevará a cabo entre el domingo 25 de febrero y el viernes 01 de marzo de 2024.

La edición LXIII del Festival de Viña será transmitida para Chile a través de las señales de Canal 13 y TVN, en conjunto con las radios de Prisa Media, mientras que la cadena Star+ lo llevará a toda América Latina.

Las declaraciones de Pancho Saavedra tras ser confirmado para Viña 2024

«Estoy muy orgulloso de esta decisión», partió d3iciendo Martín Cárcamo tras confirmar la gran noticia.

Igualmente, el conductor de «¡Qué Dice Chile Prime!» agregó: «para mí es muy especial. Nosotros empezamos juntos y soñamos con las comunicaciones. Los dos somos de regiones, él ha desarrollado una carrera increíble y además llega a todas las casas de las familias chilenas», complementó.

Para finalizar sus palabras antes de dar paso a Pancho Saavedra, el «rubio natural» comentó: «llega en un gran momento profesional, humano y familiar», señaló según pudo rescatar Radio Pudahuel.

«Un sueño desde niño», comenzó diciendo Pancho Saavedra en las pantallas de Canal 13. En esa misma línea, el animador señaló: «lo asumo con mucha entereza, responsabilidad, nervios. Estoy tiritando, es una decisión fuerte, el festival más importante del país», añadió.

Al primero que le conté fue a mi marido y le me preguntó: ‘¿estás seguro?’. Si yo no tuviera un partner como él, como mi madre, no habría tenido la fuerza para tomar una decisión tan importante», expresó Pancho Saavedra.