«Mejor cierra la boquita»: destrozan a Pilar Ruiz por polémico comentario contra Aylén Milla tras revelar que tiene cáncer

Recientemente, Aylén Milla anunció por medio de sus redes sociales que durante el año pasado se le diagnosticó cáncer de mamas. Esto generó múltiples reacciones, sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la de Pilar ruiz.

La modelo publicó un video, en el que explicó la situación. Además, esto lo acompañó con una descripción. «Soy Aylén, 33 años y tengo Cáncer de Mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias. Esta es mi historia. 🤍», escribió.

«No tengo pelo y no me importa, no tengo cejas y tengo la cara hinchada y tampoco me importa. Bajé kilos, subí kilos, pero no me importa», confesó la ex chica reality en su relato, Además dijo: «lo guardé en silencio durante muchos meses hasta que yo considerase que estaba fuerte para hacer esto. Y ahora es el momento».

Como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar. De hecho, la publicación ya acumula más de 920 mil visualizaciones y más de 12 mil comentarios, los que principalmente están enfocados en brindarle apoyo a Aylén Milla.

Sin embargo, no todos los mensajes fueron positivos. En este sentido hubo uno que generó mucha polémica.

El polémico comentario de Pilar Ruiz

Pilar Ruiz realizó un desubicado comentario en la publicación en el Instagram de Aylén Milla.

«Que mal lo que estás viviendo !!! Ojalá que toda esta situación te sirva para ser más humilde. Ya que no somos intocables cómo te sentías en algún momento», escribió.

Además, también señaló: «Eres joven y puedes salir de esta situación«.

Este comentario desató descontento en los seguidores de Aylén Milla, quienes no tardaron en responderle.

«Desubicadaaaaaaa». «Niun brillo esta mina». «Weona desubicada, preocúpate de los tuyos y deja tu rabia a un lado, ridícula». «En estos momentos no necesita esa energía , todos ha cometido errores tu también tienes un pasado y solo te apoyaron cuando tuviste un accidente . Empatía y humanidad 🙄». «Que pena tu comentario, una persona poco humilde no recibe tanto amor como lo está recibiendo… a la que le falta humildad es a ti. Ridícula». «Mejor cierra la boquita, ese comentario pasivo agresivo con tanto odio disfrazado, de verdad que dolor leer este tipo de mensajes«. Fueron algunas de las respuestas.