Así fue el exitoso regreso de Ángel y Khriz a nuestro país en La Noche Radio Activa

El destacado dúo de reggaetón, Ángel y Khriz tuvo un triunfal regreso a nuestro país en La Noche Radio Activa, el carrete más prendido del planeta que ha estado marcado por la mejor mezcla del reggaetón y la cumbia.

Esto ha provocado que el repleto Movistar Arena esté ardiendo en llamas.

En este sentido, Ángel y Khriz hicieron perrear hasta el menos piso a los presentes en este gran evento. Los destacados cantantes estuvieron interpretando sus mayores éxitos, tales como «Carita de Ángel», «Juguete» y mucho más.

Asimismo, durante su presentación los puertorriqueños se mostraron felices de estar en suelo nacional y valoraron su regreso a Chile después de muchos años.

La Noche Radio Activa está en llamas. Ya se han presentado importantes artistas y bandas como Franco El Gorila, Axl Quintanilla y Zúmbale Primo.

Además, todavía falta que se presenten grandes exponentes como Alexis & Fido, Baby Rasta, La Combo Tortuga y el grupo La Rosa, quienes harán y bailar con todo a nuestros radioactiveros y radioactiveras en el popular recinto capitalino.

Es por esto que te recomendamos mantenerte al tanto y estar siguiendo La Noche Radio Activa para no perderte nada del carrete más prendido del planeta, el que está marcado por la mejor mezcla de reggaetón y cumbia.

¿Dónde seguir La Noche Radio Activa?

Para todos los que no alcanzaron a comprar sus entradas para La Noche Radio Activa tenemos distintas opciones para que puedan disfrutar de la mejor mezcla de reggaetón y cumbia.

El show se puede seguir en vivo mediante nuestra señal radial o transmisión en vivo que está disponible en Youtube, TikTok y página web oficial.

De este modo, no te puedes perder el show completo de La Noche Radio Activa y no te olvides de comentar en nuestras redes sociales como has vivido este gran evento.