«Aterrizando en Santiago después de un viaje único»: Julio César Rodríguez comparte emotiva publicación tras visitar a su papá hospitalizado

Julio César Rodríguez conmocionó las redes sociales después de compartir una emotiva publicación junto a su papá de 79 años, quien se encuentra hospitalizado en la natal concepción del querido animador.

El periodista subió tres fotos: una selfie desde un avión y dos postales en compañía de su querido viejo. Estos registros se compartieron junto a una sentida bajada del animador, quien relató cómo fue su viaje al sur a la octava región del país.

La emotiva dedicatoria de Julio César Rodríguez para su papá

«¡Aterrizando en Santiago después de un viaje único para mi vida a Concepción!», comenzó diciendo el conductor de Contigo en la Mañana en su cuenta de Instagram.

Julio César Rodríguez también hizo enfásis al especial detalle que olvidó realizar en su más reciente visita. «Conversamos solos los dos con mi papá varías horas de todo, porque entre nosotros no hay dolores ni deudas pendientes, solo amor! Me toreó y me dijo la última vez que viniste no subiste las fotos, estaba muy serio me dijo!», agregó el animador.

«Así que ahora se avivó, porque me dijo también literal que todavía tiene cancha, así que se rió! ‘Estoy cachúo’, me preguntó por qué todos llegan con cara larga acá! Es simpático mi viejo, imposible no quererlo!», continuó diciendo Julio César Rodríguez, asegurando que lo quería todo el personal médico y que pese a su delicado estado, pide todas las mañanas que pongan el matinal Contigo en la Mañana.

Incluso, el periodista contó que su padre sabía que iría a verlo porque no lo vio en el matinal junto a Monserrat Álvarez. «Las Tens me dicen que exige el jugo al que le hago publicidad en el matinal! Me llena de alegría y el corazón como lo quieren todos en su familia, de los más grandes a los más chicos!», complementó el querido comunicador.

Para finalizar sus palabras, Julio César Rodríguez contó unas experiencias que tuvo su papá después de decirle que era «trabajólico» igual que él. » Bueno, ya estoy de regreso! Te quiero papá! Nos vemos a la vuelta! ♥️», cerró el conductor de Contigo en la Mañana en su cuenta.