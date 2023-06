El notable show de La Rosa en La Noche Radio Activa

En estos instantes, el Movistar Arena está en llamas debido a la realización del carrete más prendido del planeta. Nos referimos a La Noche Radio Activa, la que está marcada por la mejor mezcla del reggaetón y la cumbia.

En este sentido, La Rosa hizo cantar y disfrutar a todos los presentes con su cumbia. La destacada banda se presentó con sus grandes éxitos y dejó la patá en el recinto capitalino.

Es importante mencionar que la agrupación se tomó un momento de su show en La Noche Radio Activa para hacer un reconocimiento a Cristián Rodríguez de Garras de Amor, quien falleció recientemente, lo que evidentemente golpeó fuerte al mundo de la cumbia.

En este mismo sentido, desde Zúmbale Primo también tuvieron palabras con respecto a la partida del destacado artista, quien era la voz de la reconocida banda ya mencionada.

La Noche Radio Activa está en llamas en estos momentos. Ya se han presentado importantes artistas y bandas como Franco El Gorila, Axl Quintanilla, Ángel y Khriz, y Zúmbale Primo.

Sin embargo, la noche sigue y aún falta que se presenten Alexis & Fido, Baby Rasta y La Combo Tortuga, quienes harán bailar con todo a nuestros radioactiveros y radioactiveras en el popular recinto capitalino.

¿Dónde seguir La Noche Radio Activa?

Para todos los que no alcanzaron a comprar sus entradas para La Noche Radio Activa tenemos distintas opciones para que puedan disfrutar de la mejor mezcla de reggaetón y cumbia y no perderse ningún momento.

El show se puede seguir en vivo mediante nuestra señal radial o transmisión en vivo que está disponible en Youtube, TikTok y página web oficial.

De este modo, no te puedes perder el show completo de La Noche Radio Activa y no te olvides de comentar en nuestras redes sociales como has vivido este gran evento.