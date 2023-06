El triunfal debut de Zúmbale Primo en el Movistar en La Noche Radio Activa

En estos momentos el Movistar Arena se encuentra en llamas debido a La Noche Radio Activa. Un increíble evento que está marcado por la mejor mezcla de reggaetón y cumbia.

El carrete más prendido del planeta comenzó a las 19 horas y el recinto capitalino se encuentra repleto.

En este sentido, una de las bandas más esperadas era Zúmbale Primo, quienes se presentaron por primera vez en el Movistar Arena, después del destacado cantante de reggaetón Franco el Gorila y el joven Axl Aquintanilla.

La exitosa banda de cumbia ranchera tuvo un exitoso debut e hizo vibrar a todos los presentes con grande éxitos como «Que te Vaya Bien», «5 Minutos y Nada Más» y mucho más.

Zúmbale Primo preparó una gran presentación y sorprendió desde el momento de su entrada.

Además, la exitosa agrupación también se tomo un momento para dedicarles unas palabras a Cristián Rodríguez de Garras de Amor quien falleció recientemente.

Recuerda que aún falta que se presenten importantes artistas y agrupaciones como Alexis & Fido, Baby Rasta & Gringo, Ángel & Khriz, La Combo Tortuga, Zúmbale Primo y el grupo La Rosa, quienes traerán la mejor cumbia y reggaetón.

De este modo, te recomendamos seguir a La Noche Radio Activa y no perderte ningún minuto de esta esperado y gran evento realizado en el Movistar Arena.

