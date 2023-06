«Estoy tan feliz»: Vale Roth confirma importante noticia sobre el estado de salud de su hija

Vale Roth confirmó una gran noticia que llevaba esperando hace muchos días y finalmente se confirmó durante los últimos minutos: su hija fue dada de alta.

La exgimnasta estaba pasando días complejos después de que su retoña fue operada. En ese contexto, Vale Roth no quería que supieran de la intervención de su hija Antonia, por lo que dejó temporal su cuenta de Instagram para evitar todo tipo de malas vibras.

No obstante, después de mucha preocupación e incluso una limpieza energética, la exCalle 7 comunicó la gran novedad a sus fieles seguidores a través de sus historias.

El gran alivio de Vale Roth por las buenas noticias sobre el estado de salud de su hija

«Se me nota en la cara que la Anto está mucho mejor, ¿cierto?», partió diciendo Vale Roth en uno de los videos que subió a su perfil durante este domingo.

En la línea de lo anterior, la exgimnasta relató que llevaba 16 días de preocupación sin pausa. Sin embargo, la chiquilla relató que el apoyo de las enfermeras de Neonatología fue vital y que, además, durante este fin de semana su hija no necesitó apoyo respiratorio y que su respuesta fue positiva.

Asimismo, Vale Roth también afirmó que su retoña no tenía fecha para el alta médica. No obstante, esa información que obtuvo de su doctor cambió positivamente con el transcurso de las horas. Es decir, no pasó ni medio día y la madre confirmó la gran noticia.

«De alta», dice una de las recientes publicaciones de la exgimnasta en compañía de unas felices enfermeras. «¡Chao! Las quiero», dijo Vale Roth en sus historias.

Ya en camino a su casa, la chiquilla de 32 años se manifestó con mayor tranquilidad. «¡Ya nos vamos a la casa! Estoy tan feliz», partió diciendo desde su vehículo. De igual manera, la chiquilla contó cómo recibió la positiva novedad y la reacción inmediata que tuvo junto a su esposo, Miguel de la Fuente.

«Cómo va a ser la noche de hoy… Voy aprendiendo de a poco po’. Qué nervio, tengo nervios, porque estaba muy bien cuidada en la «neo» con las chicas, pero no sé… estoy tan emocionada. Gracias por sus mensajes, claramente ahora no voy a leer todos porque se me cae el babero», remató Vale Roth en su perfil.