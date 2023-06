La potente presentación de Alexis & Fido en La Noche Radio Activa

En estos momentos se está llevando a cabo La Noche Radio Activa, un motivado carrete que cuenta con la mejor mezcla de cumbia y reggaetón.

En este sentido, recientemente se presentaron los destacados cantante Alexis & Fido quienes prendieron en llamas a un repleto Movistar Arena.

Los reggaetoneros estuvieron cantando exitosos clásicos como «Camuflaje», «Una en un Millón», «Mala Conducta», «Soy Igual Que Tú» y mucho más. De este modo hicieron perrear hasta abajo a todos los presentes.

Durante su presentación, el dúo sorprendió al subir al escenario a Franco El Gorila, quien también realizó su show en este esperado evento.

En este mismo sentido, Alexis & Fido no escondieron su felicidad al estar presentes en nuestro país.

Cabe destacar que La Noche Radio Activa está en llamas en estos momentos. Ya se han presentado importantes artistas como Franco El Gorila, Axl Quintanilla y Ángel y Krhiz. Los que han hecho perrear a todo el Movistar Arena con sus pegajosos ritmos.

Por otro lado, también han estado presentes las reconocidas bandas Zúmbale Primo y La Rosa, quienes han preparado grandes shows para todos los asistentes.

Sin embargo, esto no ha terminado y aún falta que se presenten Alexis & Fido, Baby Rasta y La Combo Tortuga, quienes harán bailar y cantar con todo a nuestros radioactiveros y radioactiveras en el popular recinto capitalino.

¿Dónde seguir La Noche Radio Activa?

Para todos los que no alcanzaron a comprar sus entradas, tenemos distintas opciones para que puedan disfrutar de la mejor mezcla de reggaetón y cumbia.

El show se puede seguir en vivo mediante nuestra señal radial o transmisión en vivo que está disponible en Youtube, TikTok y página web oficial.

De este modo, no te puedes perder ningún momento. Además, no te olvides de comentar en nuestras redes sociales como has vivido este gran evento.