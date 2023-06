«Me derrito lentamente»: Vale Roth llena de ternura las redes tras compartir emotiva foto de su hija

Después de que la bebé de Vale Roth pasó por un complicado momento tras estar internada en la clínica, la exgimnasta ha estado compartiendo diversos registros de su retoña a través de su Instagram.

Recordemos que a la bailarina le informaron sobre el alta de su hija el domingo recién pasado. En este sentido, durante este mismo día compartió varios registros junto a la enfermeras que cuidaron de su pequeña.

«Cómo va a ser la noche de hoy… Voy aprendiendo de a poco po’. Qué nervio, tengo nervios, porque estaba muy bien cuidada en la ‘neo’ con las chicas, pero no sé… estoy tan emocionada. Gracias por sus mensajes, claramente ahora no voy a leer todos porque se me cae el babero», señaló Vale Roth en dicha oportunidad.

Posteriormente, la exYingo compartió el primeros registro del rostro de su retoña en una publicación en Instagram. «Al fin en casita con mi pequeña 💜», escribió acá la exgimnasta.

En este sentido, durante la jornada de hoy Vale Roth compartió una historia con una tierna foto de su pequeña. «Me derrito lentamente», escribió en esta.

Vale Roth sorprende y genera confusión al subir una tierna foto suya de bebé

Posteriormente, Vale Roth confundió a sus seguidores tras compartir una tierna foto de ella cuando bebé.

«Miren a la pequeña Vale», escribió la bailarina en una postal de su Instagram, la misma que provocó la confusión entre sus seguidores. «La guagua que subí soy yoooo, no es la Anto», explicó Vale Roth en otra publicación.

De todas formas, la anterior aclaración no bastó pues la exgimnasta compartió un mensaje que decía: «puro padre… que Dios la bendiga a la pequeña», a lo que Vale Roth contestó. «qué soy yooooo la reconchalaloraaaa», lanzó la exYingo junto a unos emojis de risa.