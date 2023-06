Me Late: ¿cuándo y a qué hora comienza el programa farandulero liderado por Daniel Fuenzalida?

Hace un tiempo, nuestro querido Daniel Fuenzalida sorprendió a todos tras anunciar el regreso de Me Late. Este se emitirá a través de las pantallas de Zona Latina.

«Para mí lo más importante es mantener el espíritu de Me Late, donde siempre lo he dicho, no hacemos farándula dura. Este es un programa de entretención y que también tiene mucho humor», señaló en dicho periodo.

Este espacio contará con la presencia de conocidos rostros que ya estuvieron presentes en la versión anterior. Estos son Sergio Rojas, Luis Sandoval y la actriz Antonella Ríos.

Además, Cathy Barriga también será parte del elenco de Me Late, lo que ha generado gran sorpresa ya que la exalcaldesa de Maipú ha estado alejada por años del mundo televisivo.

Cabe destacar que en octubre del año pasado este programa de farándula salió de las pantallas de TV+. Algo que llamó la atención debido a que les iba bien en términos de rating.

¿Cuándo es el comienzo de Me Late?

Faltan solo días para que inicié el programa farandulero liderado por Daniel Fuenzalida.

Este tiene su fecha de inicio fijada para este sábado 24 de junio a las 22:00 horas.

Así lo confirmó, Sergio Rojas, panelista de Me Late a través de una publicación en redes sociales.

«Ya estamos listos!!!!! Llegó el momento… la espera ha terminado!!! Sábado 22.00 horas por @zonalatina imperdible con @exhuevo @luissandovalcl y @cathy_barriga !!! Prepárense para reír, pasarlo bien y cahuinear !!!!!! Vaya por su competido, sus cebollitas, queso cabeza y nos vemos SÁBADO 22.00 horas !!!! Llego la creme brulee», escribió en su Instagram.

Esto generó múltiples de parte de los cibernautas quienes se refirieron al regreso del espacio comandado por Daniel Fuenzalida.

«Mucha suerte 😍». «Todos me gustan menos una ..ojalá la señora se vaya luego del programa». «Todo el éxito del mundo para ustedes chiquillos ❤️». Fueron algunas de las reacciones.