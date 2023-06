«Menos tacto que…»: el comentario de Julio César Rodríguez a participante de Gran Hermano Chile que sacó ronchas

Gran Hermano Chile partió con todo el domingo 18 de junio y el reality más famoso del mundo por supuesto que no pasó desapercibido, no solo por el peak de 16,2 puntos de rating, sino que también por algunas interacciones polémicas tal como la que protagonizó Julio César Rodríguez.

Esto ocurrió cuando se presentó al sexto «jugador» del nuevo reality de Chilevisión: Hans. Él es un joven de 18 años que está soltero y no tiene hijos. Además, es oriundo de Constitución en la Región del Maule, juega fútbol y realiza empleos esporádicos.

Sin embargo, lo que llamó la atención en las redes fue un detalle relacionado con su papá. Su progenitor falleció cuando cuando el participante de Gran Hermano Chile era muy pequeño. Hans lo consideraba su mejor amigo y pilar familiar. Desde ese momento se convirtió en el «hombre de la casa», ayudando a su mamá y hermana.

El comentario que no pasó desapercibido de Julio César Rodríguez al recibir a Hans

Al entregar sus primeras impresiones al llegar a la casa-estudio ubicada en Argentina, el conductor de televisión le consultó por su progenitor. «Justo hoy es el Día del Padre y veíamos en tu biografía que falleció tu padre y te marcó profundamente», señaló Julio César Rodríguez.

Este momento no fue bien recibido por parte de los cibernautas, quien a través de la cuenta de Televisamente dejaron un par de reacciones a las palabras del animador de LaJunta. «Me han funado por menos que eso», «El presentador de televisión con más tacto», «Menos tacto que el hombre invisible» y «Mónica Pérez le hubiera dicho: ¿Y qué se siente no tener a quién abrazar hoy?», señalaron algunos usuarios que no tuvieron piedad en el mencionado perfil donde Chilevisión bajó el video por derechos de autor.

El perfil de Hans Leonel Elías Valdés Gutiérrez indica que es un joven alegre, optimista y luchador. Sus metas son claras: quiere surgir para mejorar las condiciones económicas de su familia y demostrar que con disciplina se puede llegar al éxito, sea cualquiera el origen que se tenga.