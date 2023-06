«No saben lo orgulloso y feliz…»: el emotivo mensaje del papá de Vale Roth tras la llegada al mundo de su nieta

Después de que varios le preguntaran por la relación con su papá, Vale Roth compartió una postal junto a su padre Rodolfo en el marco de su estadía en la clínica tras el nacimiento de su hija Antonia.

«Miren, la relación con mi papá está súper bien, yo me llevo bien con él. Pero él vive en Olmué y por eso yo, como no tengo auto, no lo veo. Pero está chocho también de que va a ser abuelo, está muy feliz», señaló hace un par de días la exgimnasta, tras ser consultada por el tema a través de la caja de consultas de su perfil de Instagram.

Asimismo, la ex Calle 7, Yingo y Rojo contó porqué su progenitor no asistió a su matrimonio por el civil con su pareja, Miguel de la Fuente. «Y por qué no fue al matrimonio, porque es nula la relación que con toda la parte de la familia de mi mamá, por mil razones. Entonces, estarían yo creo que él, mi mamá y mi familia, como medios incómodos», declaró la chiquilla través de su cuenta personal.

Las declaraciones de Rodolfo Roth y la postal con su hija después de que se convirtió en mamá

El conocido comunicador se activó a través de sus redes sociales para anunciar que su nieta Antonia había nacido. Esto lo hizo mediante una publicación en la que confirmó que como abuelo está más chocho que nunca.

«Hola, con inmensa alegría les comunicó el nacimiento de mi nieta Antonia. Ella y Valentina están muy bien, fue parto normal y afortunadamente salió todo súper bien. No saben lo orgulloso y feliz que estoy…chochooooooo», expresó Rodolfo Roth, según rescató Radio Corazón.

Igualmente, el papá de Vale Roth añadió: «quería agradecer a todos quienes me felicitaron por el nacimiento de mi nieta Antonia… luego voy a subir más fotitos de esta hermosa pequeña que ha venido a alegrar algo en mi vida, luego de varios meses de dolor por la pérdida de mi querida señora. Muchas gracias a todos», complementó el animador del extinto «Magnetoscopio Musical».