«Fuiste mi mejor panorama»: el categórico apoyo de Pamela Díaz a Jean Philippe Cretton en potente desahogo del animador

Jean Philippe Cretton lleva varios días en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad a Pamela Díaz, que lo llevaron a romper el silencio en redes sociales, espacio al que llegó la «fiera» para darle todo su apoyo.

La conductora de «Sin Editar» en YouTube se hizo presente en la caja de comentarios de la publicación del animador de Podemos Hablar en Chilevisión. A través de esta red social, el comunicador se defendió ante las diversas críticas y recibió el apoyo de diversas figuras de la televisión nacional. Entre ellos se encuentran Millaray Viera; Diana Bolocco; Mayte Rodríguez; Cristián Riquelme; Mauricio Pinilla; Belén Mora; Francisca García-Huidobro, entre otros muchos más.

El desahogo de Jean Philippe Cretton

«Me veo en la obligación de hacer este video. Todos me aconsejan el silencio, que me quede callado, que esto es una tormenta que va a pasar, pero siento que esto se está yendo de las manos y está agarrando un color que no me parece, y es injusto», comenzó expresando Jean Philippe Cretton en un video de cerca de siete minutos subido en su cuenta.

Igualmente, el animador lanzó: «todo lo que se está diciendo es falso, es grave y es hiriente. Hablan descriteriadamente sin chequear la información (…) Lo que están haciendo ahora es una mariconada y no tiene otro nombre», manifestó el animador de Chilevisión en su cuenta.

A continuación te dejamos el video completo:

El potente mensaje de la fiera

A través de la publicación que sumó más de 45 mil me gusta y cuatro mil comentarios, la «fiera» dijo lo siguiente:

«Basta con el Ciberacoso! Que la gente deje de mentir. Todo lo que dices es verdad, fue una relación la raja, donde aprendimos mucho y lo pasamos bacan. Fuiste mi mejor panorama», partió diciendo Pamela Díaz.

Igualmente, la modelo nacional cerró diciendo: «Te deseo hoy y siempre lo mejor. Siempre vas a contar conmigo. Sigue siendo tu Jeanfeliiiiiiz. Un beso 😘», remató.