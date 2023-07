«Ya me cansé de hablar de este tipo»: El fuerte cruce de Skarleth y Jennifer en Gran Hermano Chile que salpicó a Pailita

En Gran Hermano Chile ardió troya después del segundo «cara a cara» del reality que enfrentó a Jennifer con Skarleth, pero claramente la controversia siguió después de que volviera a salir al baile ni más ni menos que Pailita.

El cantante y expareja de la joven de 18 años fue mencionado en el cruce de palabras entre la «Pincoya» y la chiquilla, recordando un conflicto que tuvieron hace poco tiempo. Este volvió a salir a flote y se intensificó después de que Skarleth y Rubén usaran su posición de líderes de la semana para enviar a Jennifer a la placa de nominación, que también cuenta con la presencia de Francisco, Coni, Fernando (Bambino) y Alessia.

Por otro lado, cabe destacar que la «Pincoya» hizo uso de la nominación espontánea para entregarle tres votos a Bambino y dos a Skarleth, pero estos últimos se anularon ya que la chiquilla goza de inmunidad por ser líder durante esta semana.

Jennifer vuelve a recordar a Pailita en su conflicto con Skarleth

«Bueno, con la Scarleth ninguna mala onda. Acá ella me estimaba, yo también hasta que bueno ella comentó de que ella tuvo un problema con un exnovio, el cual yo no me sumo a eso porque a mí no me interesa lo que ella haya vivido no con el exnovio, yo ni lo conozco», comenzó diciendo la «Pincoya» junto con asegurar que es fan de Pailita.

Asimismo, Jennifer recordó el origen del conflicto con la chiquilla de 18 años, cuando ella cantaba las canciones del cantante urbano e incluso le pidió apoyo a la gente que sigue al género urbano. «Que pare el show, que supere su ex. Yo le dije a ella y lo dije en la casa, y todo el mundo lo sabe de que pare el leseo, porque ella sabe muy bien que si está acá es porque anduvo con el cantante urbano», continuó diciendo afirmando que creía que la polémica ya estaba solucionado y que todo estaba en paz.

De igual forma, el tema no terminó pues gracias a Diana Bolocco le dio espacio para que tuviera su momento de réplica contra la Pincoya. «Ya me cansé de hablar de ese tipo y te digo algo; yo estuve con él, yo lo conocí, yo me lo comí y yo por eso hablo de él abiertamente. Tú no te lo comiste, tú no has hablado con él, tú no has abierto una conversación entonces no puedes opinar ni de él ni de mí», respondió Skarleth con todo, previo a personas como Alessia y Coni intervinieran.