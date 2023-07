«Ya se le pasó la micro»: Estas fueron las reacciones que dejó la participación de Adriana Barrientos en «Morena Cachetona»

Recientemente, el cantante Sayian Jimmy publicó un adelanto de su próximo proyecto. Hablamos de «Morena Cachetona Remix».

Cabe destacar que una de las cosas que más llamó la atención fue la participación de la conocida modelo nacional, Adriana Barrientos, quien protagonizará el videoclip que se estrenará durante el día.

Asimismo, este remix contará con la presencia de destacados artistas. Por el lado de la escena nacional estará Josepe El Demente, Gabo El Chamaquito y Jairo Vera, quien recientemente tuvo un concierto en solitario en el Teatro Caupolicán. A estos se le suma el reconocido cantante puertorriqueño, Darkiel.

El estreno de este esperado tema está programado para mañana, viernes 21 de julio.

Además, mediante sus redes sociales, Sayian Jimmy anunció que tras este estreno se retirará de la música. «Muchas gracias a todos por su apoyo, este tema marca un principio y un final, Morena Cachetona Remix, gracias a mis panas @darkielgram @jairoveraoficial @josepeeldemente @gaboelchamaquito_mf», escribió en la publicación del adelanto de su nuevo lanzamiento.

Es importante mencionar que la versión original de «Morena Cachetona» es muy popular. Esta canción se estrenó hace más de un año y cuenta con más de 25 millones de visitas en YouTube. Por otro lado, en Spotify acumula más de 32 millones.

Las reacciones que dejó el adelanto protagonizado por Adriana Barrientos

La participación de Adriana Barrientos en el video de «Morena Cachetona Remix» sorprendió a varios.

En este sentido, diversos cibernautas dieron a conocer su opinión al respecto.

«La menos cachetona 🥲». «@leonabarrientos : me invitó un sobrino». «La barrientos cachetona ? Mmmmm». «No había presupuesto para una modelo más regía la Barrientos no es fea pero para videos así ya se le paso la micro digo yo🤷🏼‍♀️». «no tiene na de cachetona jajaja si la barriento». «La barrientos ya pasa como milf 😂😂». «Me encanta este tema que bueno que lo revivan con el remix y hace tiempo no veía a la Adriana Barrientos en un vídeo musical». Fueron algunas de las reacciones que dejó el adelanto de «Morena Cachetona Remix».