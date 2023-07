Francisco es recibido por múltiples fanáticos en el aeropuerto luego de su eliminación de Gran Hermano Chile

Este domingo se definió al nuevo eliminado de Gran Hermano Chile. En esta oportunidad los nominados fueron Jennifer Galvarini, Constanza Capelli y Francisco Arenas. Esto no le gustó mucho a los televidentes, ya que todos forman parte de la ‘familia Lulo’, la que ha generado gran simpatía en la audiencia.

De este modo, Pancho se convirtió en el nuevo participante en dejar el reality de Chilevisión. Este tuvo el 71,90% de los votos. En este sentido, los más afectados fueron Coni, «Pincoya» y Sebastián Ramírez, con quienes tenía mayor relación. De hecho, fue de los únicos que se despidió.

Al conocer la decisión de Gran Hermano Chile, Francisco señaló: «primero que nada, agradecido de esta oportunidad, de haber estado en la casa más famosa del mundo».

«Yo creo que no estoy triste, porque voy a salir por esa puerta y me voy a encontrar con mi hija, mi hijo, mi padre, mis sobrinos, esa es mi recompensa», agregó.

De todas formas, lamentó dejar a sus amigos. «Triste por dejar la casa, pero al final es una experiencia que a mi edad es muy hermosa. Es triste dejar a mis nuevos amigos acá», expresó.

Asimismo, abordó como fue su estadía en la casa de Gran Hermano Chile. «He conocido a distintas personas que con sus defectos y virtudes igual que yo, entretenido y me siento feliz. Tarde o temprano estaba esperando esa puerta. No me voy tan triste», explicó.

En este contexto, algo que llamó la atención fue el recibimiento que tuvo Francisco en su llegada al país.

El gran recibimiento a Francisco en el aeropuerto

Pancho, conocido como el «papá lulo» se ganó el cariño de los seguidores de Gran Hermano Chile. Esto se vio demostrado en su llegada al país.

Cerca de las 7:00 horas, un grupo de fanáticos llegó a recibirlo con globos y pancartas. El momento fue registrado por el usuario de Twitter @onlysil.

Cabe destacar que es la primera vez que se da una situación así tras la llegada de algún eliminado de Gran Hermano Chile.