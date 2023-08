¿Al paraíso o al infierno?: Daniel Fuenzalida estará este jueves en El Purgatorio

¡Paren todo! Que esta mañana se remeció el mundo del espectáculo, pues nada más ni nada menos que nuestro querido locutor de Central RadioActiva, Daniel Fuenzalida, estará como invitado de lujo en «El Purgatorio» de Canal 13.

Así es, tal como lo lees, el «Ex Huevo» se someterá al espacio conducido por Nacho Gutiérrez para saber si irá al paraíso o al infierno. En este sentido, cabe decir que no la tendrá para nada fácil, ya que tendrá que estar cara a cara con Yamila Reyna.

Luego de sus exitosos tres primeros capítulos, el espacio de la señal privada se viste de gala para recibir al reconocido comunicador. Quien se encuentra en un gran momento tanto con el «Matinal Gigante» de RadioActiva como en «Me Late» de Zona Latina.

«Creo tener el cariño de la gente»: Daniel Fuenzalida está listo para el cuarto capítulo de El Purgatorio

Bajo este contexto, conversamos en exclusiva con el «Huevo», quien nos transmitió sus expectativas de cara a su participación.

«Espero pasarlo bien, como uno lo pasa en los estelares de Canal 13. Por eso acepté la invitación, porque vuelven los estelares que son re importantes. Necesito también amplificar algún tipo de noticia, estoy en la radio y estoy en un nuevo canal también con programas distintos aparte de Me Late. Así que espero eso, espero pasarlo bien con Yamila, con Nacho que es el conductor, con el público, básicamente eso», señaló.

Con respecto a su cara a cara con la otra invitada, expresó que si bien puede ser un programa muy confrontacional, espera pasar un buen rato e irse al paraíso. «Yamila es una tremenda competidora, ha hecho las cosas muy bien, pero bueno, me gustaría irme al cielo, al paraíso. Creo tener el cariño de la gente, me conocen, saben que yo hablo con la verdad y que soy transparente».

¿Cómo se prepara para El Purgatorio?, su respuesta es tajante. «No me preparo, trato de no pensar, hago mis cosas como todos los días. Ya después cuando queda una o dos horas, ahí empiezo recién a cachar como va a ser porque las preguntas que me hagan tienen que salir del corazón, no me gusta pautear nada nunca en la vida».

A lo que agregó: «Me gusta que si me van a preguntar algo, contestar en el minuto lo primero que se me venga a la cabeza, no me preparo ni en el look».

Si no te lo quieres perder y quieres darle tu apoyo a nuestro locutor Daniel Fuenzalida, este jueves 24 de agosto a las 22:30 horas tienes que estar atento a las pantallas de Canal 13. ¿Dónde votar? pues tienes dos opciones, puedes escribir «Huevo» al 5556 o «Daniel» al 5556 mediante mensaje de texto.