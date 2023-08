«Podrían ocupar esta tribuna para…»: El palo de Nacho Gutiérrez para José Miguel Viñuela y Jordi Castell en la previa de «El Purgatorio»

José Miguel Viñuela y Jordi Castell serán los nuevos invitados de «El Purgatorio», y el animador del programa de Canal 13, Nacho Gutiérrez, lo sabe muy bien.

El periodista no perdió la oportunidad para generar expectativas en el marco del nuevo episodio del espacio de la señal de Inés Matte Urrejola. Esto a través de un «palito» para las dos actuales figuras televisivas de TV+.

El palo de Nacho Gutiérrez

«Los de hoy son tremendos invitados porque tienen muchas polémicas en sus más de 20 años en la tele. Parte de lo que uno hace en ‘El Purgatorio’ es venir a pedir disculpas, y yo creo que ambos podrían perfectamente ocupar esta tribuna para pedir disculpas», dijo Nacho Gutiérrez sobre los invitados de hoy.

Las sensaciones previas de los invitados a «El Purgatorio»

Por su parte, Jordi Castell también entregó declaraciones previas al programa. En ese contexto, el famosillo enfatizó lo siguiente:

«Nunca he guardado ni culpa ni arrepentimiento por las cosas que digo o hago, entonces voy a pasarlo bien. Como no me relaciono de la culpa, no sé si me tocará el Paraíso o el Infierno, y no sé hasta qué punto el Infierno puede ser agradable o desagradable», aseguró el fotógrafo.

«Pero voy a tratar de contestar todas las cosas, y también me voy a preparar para ponerle un poquitito de condimento al humor del programa, porque de brazos cruzados no me voy a quedar con lo que me digan», complementó Jordi Castell.

En tanto, José Miguel Viñuela también se refirió al programa al que fue invitado. Así fue como el animador encontró una similitud con otro programa del Canal 13 y que se emitió en el pasado.

«Es un desafío ser parte de ‘El Purgatorio’, el capítulo que enfrentó a Pamela con Kenita lo encontré muy entretenido, con un formato estilo ‘Vértigo’ que me gustó. Es un programa que está aportando harto al canal y siento que puede ser muy entretenido estar ahí», confesó el rostro de TV+.

También, el animador se refirió a su actual compañero de canal que estará en el programa. «Además, poder ir con Jordi (Castell) es bacán, trabajamos juntos en ‘Tal cual’ (…) me voy a tener que poner a prueba a ver si me mandan al cielo o al infierno, porque él es una persona muy querida», afirmó José Miguel Viñuela.

El nuevo episodio de «El Purgatorio» se emitirá esta noche en vivo y en directo. Todo a través de las pantallas de Canal 13 y después de «Teletrece Central».