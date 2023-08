El Show de la Tencha: Auditor sorprende al anunciar un inesperado sorteo que desató carcajadas en la abuelita Hortensia

Durante la jornada de hoy, en El Show de la Tencha, la abuelita Hortencia recibió un llamado de un auditor que le sacó varias risas.

El hombre le consultó a nuestra querida viejita si es que le gustan las motos de velocidad, a lo que esta respondió de manera rotunda que no. «Son peligrosas pa mi, yo con cuea me subo a un triciclo», explicó.

Escucha la llamada a continuación:

Esto causó gran gracia en el auditor, quien le señaló que se dedica a realizar contenido relacionado con motos. Incluso, mencionó que tiene un canal de YouTube en el que sube contenido relacionado con este tema.

El curioso sorteo que anunció un auditor en El Show de la Tencha

En este sentido, el hombre le dijo a nuestra querida viejita que tiene la intención de sortear un paseo en moto. Algo que desató una gran carcajada de la Tencha. «Me gustó este emprendedor», expresó.

El creador de contenidos de moto le señaló a nuestra Tencha que realizará el sorteo cuando llegue a los 1000 suscriptores en su canal de YouTube, @Bartolomeoz1000 y que él irá a buscar al ganador. Además, dejó en claro que él manejará y que será un paseo seguro.

Asimismo, nuestra viejita hizo un llamado para que todos los radioactiveros visiten el canal del auditor. «Vayan ahí y le dan like a todas las cuestiones que tiene este muchacho que está subiendo contenido. Me gusta, me gusta mijo, buena onda», mencionó

Cabe destacar que al finalizar el llamado, el auditor de El Show de La Tencha le agradeció a la abuelita Hortensia por otorgarle un espacio de su programa.

Además, diversos oyentes mandaron sus mensajes a nuestra radio, donde echaron la talla con respecto al curioso sorteo.

«Tenchita, ¿la bencina tenemos que echarla nosotros?». «Yo quiero ofrecer un paseo en micro con mi pareja». «Yo quiero ofrecer un paseo en burro». Fueron parte de los mensajes que mandaron nuestros auditores a nuestra querida Tencha.