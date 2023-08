«Love Me Again»: Taehyung de BTS lanza el videoclip oficial del adelanto de su primer álbum en solitario Kim Taehyung, también conocido como "V", lanzó el primer adelanto de su primer álbum de estudio titulado "Layover" que se lanzará el 8 de septiembre y que tendrá cinco canciones más un bonus track: "Slow Dancing" (sencillo principal), "Rainy Days", "Blue", "Love Me Again", "For Us" y "Slow Dancing" (versión para piano).

Por Equipo RadioActiva.cl