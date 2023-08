«No pierdo el tiempo sufriendo»: La potente respuesta de Ignacia Michelson tras pregunta sobre su quiebre amoroso con Marcianeke

El presunto regreso de Ignacia Michelson a los realities no es lo único que se ve usualmente en sus redes sociales, sino que también los cibernautas no olvidan su pololeo con Marcianeke.

La exchica reality suele contestar las preguntas que le envían a su Instagram, las que responde través de la caja de consultas en sus historias. Asimismo, recordemos que fue a inicios de julio cuando la chiquilla entregó las razones de su distanciamiento con Marcianeke.

«Pues él no quiere salir de su mal círculo y ¡así no se puede progresar! Yo no puedo ser el salvavidas de nadie, se trata de ser un complemento», señaló en su Instagram durante ese momento, pero las preguntas relacionadas con su expareja no se detuvieron ahí.

¿Cuál fue la reciente respuesta de Ignacia Michelson sobre su expololo?

«¿Cómo pudiste soltar tan rápido, si estabas enamorada del Maty? (Matías Muñoz, nombre real de Marcianeke). Da el dato», le consultaron a Ignacia Michelson recientemente en su perfil, a lo que contestó: «la verdad no pierdo el tiempo sufriendo. No se vive solo de amor», lanzó la exportada de Playboy sin problemas.

A continuación te dejamos la postal que compartió Ignacia Michelson en su cuenta personal:

¿Volvería con el artista urbano en un futuro?

Hace unos días, a través de Instagram, la conocida modelo respondió a un seguidor sobre un posible regreso con Marcianeke.

«Nachita, ¿volverías con el Mati en un futuro? Pese a que él empezó a seguir a su ex y le da like a sus fotos», preguntó un o una seguidora de Ignacia Michelson.

Ante esto, la exchica reality no dudó y contestó de inmediato la polémica consulta. «Cero posibilidad, me hacen una y no perdono. Menos si tengo una lista enorme de pretendientes!», lanzó sin filtro.

De este modo, se ve muy lejana una posible reconciliación entre Marcianeke e Ignacia Michelson.