«Tenía mucho miedo»: Kenita Larraín impacta al confirmar motivos del quiebre con Iván Zamorano

La noche de este jueves en el espacio conducido por Nacho Gutiérrez, «El Purgatorio», se vivió un capítulo de alta intensidad. Para entrar en contexto, el reciente episodio enfrentó a dos de los principales rostros de la farándula nacional: Kenita Larraín y Pamela Díaz.

En este contexto, María Eugenia abordó su ruptura que se dio justo antes de casarse con Iván Zamorano, explicando detalles desconocidos sobre la decisión que impactó a todo el país.

Dicho esto, partió contando: «Cuando se acercaba la fecha del matrimonio hubo momentos complejos, terminamos muchas veces y volvíamos. Llegó un momento que no dio para más».

A lo que agrega: «Peleamos un día sábado, una semana antes del matrimonio, y los dos decidimos terminar la relación. No me sentía amada, sentí que no me querían, no sentía que me estaban tratando bien».

Los motivos de Kenita Larraín para no casarse con Iván Zamorano

Tras ello, miró directamente a la cámara y le mandó un mensaje al ex futbolista. «Creo que han pasado muchos años, tú tienes tu familia y yo también, y creo que sería lindo conversar y sanar ese dolor. Yo sé que a lo mejor, hasta el día de hoy, no me perdona que yo me haya ido, y no me haya querido casar. Siento que él tuvo la esperanza de que volviera y nos casáramos».

Y aquí, Kenita Larraín decide confesar las razones que tuvo para irse. «Yo tenía mucho miedo, me encerraba en el baño y lloraba».

Por otro lado, se hizo cargo de sus acciones e hizo un mea culpa. «También le ofrezco disculpas, por si en algún momento lo herí, porque no me casé… Por lo que queríamos construir juntos, también le digo, lo siento».

Y para cerrar, le dejó una directa invitación a su ex pareja. «Ojalá algún día podamos conversar».