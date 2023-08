Vanessa Daroch impacta con inquietante predicción sobre futuro de Tonka Tomicic: «No va a estar más…»

Este domingo, durante el último capítulo del programa de YouTube de Pamela Díaz, «Sin Editar», estuvo como invitada la reconocida tarotista Vanessa Daroch, quien se la jugó con sus predicciones sobre distintos rostros de la televisión nacional, como lo es Tonka Tomicic.

En este sentido, la medium de «El Purgatorio» contó la firme con respecto a lo que se le avecina a la ex animadora del Festival de Viña. «Me salieron las máximas cartas de las lágrimas (…) Ha llorado muchísimo», señaló de partida. «Es un llanto sola, no con alguien. Ha llorado mucho sola (…) la espada es como sentirse atacada, ofendida, menos», complementa.

Acto seguido, Vanessa Daroch afirmó que: «Creo que ella va a seguir en Canal 13, y si no siguiera tan activa, va a seguir igual».

Tras ello, la tarotista se refirió a los nuevos desafíos que tendría Tonka Tomicic: «Siento que ella se va a ir de Chile, no va a estar acá más. No sé si está la idea de irse a vivir afuera y hacer un programa de viajes, pero yo no la veo mucho tiempo más en Chile».

A lo que agrega: «Hay algo que cambió en ella radicalmente, en cuanto a su forma de ser con el resto de la gente, para mejor. Esto a ella le sirvió mucho para aterrizarse, para volver los pies en la tierra, le sirvió mucho».

¿Tonka Tomicic retomará su matrimonio?

Y ya para ir cerrando con el tema, Vanessa Daroch habló sobre la posibilidad de que Tonka vuelva con Parived. «Yo tiré las cartas por ella hace un tiempo, hay algo, aunque digan que ‘no, ella sabía todo’, porque están los audios, pero siento que ella igual pecó de inocente».

Siguiendo en esa línea dijo: «Siento que ella de esto, se va a rearmar y la va a romper de nuevo. Pero va a llegar con tanto power al 13 que va a traer ideas nuevas, proyectos nuevos (…) regresar con Parived sería volver para atrás, no puede retroceder ahora», sentenció.