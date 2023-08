«Yo vivo en base a desafíos»: DrefQuila entrega detalles sobre su momento en la música

Claudio Montaño, conocido en el mundo musical como DrefQuila, es un destacado artista de la escena nacional.

El joven coquimbano se dio a conocer a través de sus freestyles. Posteriormente, sorprendió con grandes éxitos como «A Fuego» en el 2017.

DrefQuila cuenta con una larga trayectoria en la música urbana. De hecho, fue el primer chileno en llegar a colaborar con el reconocido productor argentino, Bizarrap según consignó La Cuarta.

Durante todos sus años de carrera ha experimentado diversos momentos durante su carrera. Algo que hoy analiza con madurez.

«Llegó el éxito, la fama, pudo haber llegado dinero. Muchas conexiones, un público maravilloso, pero mi objetivo sigue siendo el mismo desde que ‘me pego’ hasta que no. Si yo volviera a tener 100 seguidores de nuevo, estaría haciendo lo mismo que ahora. Como mi objetivo final no era ser exitoso ni famoso, cuando eso bajó, no me desesperé, no me mató, no me dio depresión», explicó DrefQuila en conversación con el medio ya nombrado.

«Todo lo contrario. Fue una puerta abierta para poder empezar a ponerme a prueba. De decir: ‘Tienes que ser realmente creativo e increíble para llamar la atención en una época en que el mercado está sobrecargado’. Yo vivo en base a desafíos, así que me encanta», agregó el artista.

En este sentido, DrefQuila recientemente sorprendió con su versatilidad al estrenar «Los besos que te debo», un corrido tumbado inspirado en los ritmos mexicanos.

DrefQuila sorprende con «Los besos que te debo»

Cabe destacar que DrefQuila cuenta con varios seguidores en México, País al que ha visitado en diversas oportunidades desde el 2017.

En este sentido, aseguró que su nueva canción tuvo un gran recibimiento. «En México me dicen ‘¡Wey, qué increíble que un chileno haya hecho esto!’. Eso me da la libertad de seguir creando la música que quiera crear», aseguró en su entrevista con La Cuarta.

Además, DrefQuila, quien se caracteriza por ser innovador y versátil, mencionó que no le gusta que lo encasillen como artista urbano y espera dar un nuevo salto en su etapa musical.

«En esta nueva ‘season’ estoy borrando todas esas líneas para que simplemente me llamen artista, que es lo que me encantaría. Que me presenten como el artista Drefquila, el productor, el diseñador, el empresario (…) Eso de ser trapero, reguetonero, siento que se me queda corto», explicó.