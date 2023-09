Con Pailita y Young Cister: Feid rompe la escena urbana con su nuevo álbum «Mor, no le temas a la oscuridad»

Este jueves el artista colombiano, Feid, estrenó su nuevo álbum: ‘MOR, No Le Temas A La Oscuridad’.

El reconocido cantante presenta su álbum más versátil hasta la fecha, con un enfoque más global que amplía sus sonidos con una impresionante producción y que una vez más demuestra su gran habilidad para la composición. Pues es una analogía con ver a la oscuridad de una manera diferente, que a pesar de cualquier situación adversa, todos podemos brillar por lo que queramos lograr, su nombre es un homenaje al aclamado programa de los años 90 de Nickelodeon, «Are You Afraid of the Dark?».

Esta producción de Feid representa un período de evolución en su carrera y su catálogo se sigue expandiendo en diferentes sonidos. Además, el tema de la oscuridad suele asociarse con la negatividad, pero en este caso, Feid lo ve más como una oportunidad para ser valiente y salir de su zona de confort. El álbum se creó en diferentes estudios sin embargo Los Ángeles fue fundamental, allá FERXXO y su equipo de productores de toda la vida, Sky Rompiendo, Wain e ICON (Jowan y Rolo), se tomaron su tiempo para crear en conjunto con la convicción de no hacer reggaetón hasta que lograran un sonido más global.

Los artistas urbanos chilenos también dicen presente en «MOR, No Le Temas A La Oscuridad»

Tal como lo había adelantado Feid hace un mes, el disco cuenta con la participación de nada más ni nada menos que Young Cister y Pailita, quienes rompieron la pista junto al colombiano en «El Único Tema del Ferxxo».

Pero eso no es todo, ya que el álbum viene con colaboraciones con una amplia variedad de sonidos en todo el LP. Desde el enfoque afrobeat en “Vente Conmigo” y “Bubalu” con Rema, hasta un vibe más electrónico en “Luces de Tecno” y “Ferxxo 151” con ICON, pasando por el Dancehall en «Niña Bonita» con Sean Paul, hasta ritmos más urbano con «Románticos de Lunes» y «Gangsters & Pistolas» con Ñengo Flow, por supuesto el distintivo dembow del reguetón en «Ritmos de Medallo» con Ryan Castro, y un corte alternativo indie en la canción final «Privilegios» con Cupido.