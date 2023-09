El impactante anuncio de José Antonio Neme tras insólito robo de bicicleta en Recoleta

En una de las recientes ediciones del matinal «Mucho Gusto» se discutió una nueva modalidad de robo de bicicletas. En el espacio dijeron presente un carabinero y el periodista Karim Butte en compañía de víctima de Recoleta, además de los animadores José Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

A través de este espacio le entregaron una gran noticia a un joven de nombre Rodrigo. Él es uno de los tres casos de robo de bicicletas en movimiento que serían perpetuados por bandas delictuales de Santiago.

El gran regalo del Mucho Gusto que anunció José Antonio Neme

«Oye, un momento… ¡Cambio de ánimo en este estudio! Quería preguntarle al ‘querido’ que está con Karim (Butte) si él recuperó el dinero o tiene planes de comprar una bicicleta o de buscar una bicicleta que se la faciliten (…) ¿Tiene bicicleta o está tratando de conseguir una nueva», consultó el animador del matinal al joven que fue víctima del violento y mediático robo de su medio de transporte.

Por su lado, Rodrigo declaró: «en estos minutos, por proyectos de vida, no tengo para invertir en otra bicicleta, así que a dedicarme a otros deportes porque igual no quiero que esta situación me cohiba a mí de disfrutar de mis momentos libres. Si yo tuviera una bicicleta, este fin de semana igual salgo, obviamente tomando más precauciones…», dijo el joven antes de ser interrumpido por José Antonio Neme con una gran noticia.

«¡Vas a poder salir este fin de semana! Anda planeando tu salida, porque te hemos conseguido una bicicleta nueva», lanzó el controversial periodista con gran euforia. Asimismo, ante la novedad y la alegría del estudio, Rodrigo se refirió al obsequio que recibió por parte del canal. «No me lo esperaba. De hecho yo te comentaba que iba a dejar un poco la ‘bici’, porque ahora no tengo los medios económicos para invertir en otra. Me cayó del cielo», expresó el chiquillo.

Por supuesto, no faltaron las bromas de los alegres animadores del matinal. «Te vamos a regalar una bicicleta que tenga… ¡armamento incorporado!», remató diciendo José Antonio Neme, entre otros chistes lanzados junto a Karen Doggenweiler.