Ya estaría en Santiago de Chile: Revelan las medidas adoptadas por Chilevisión tras expulsión de Rubén en Gran Hermano

La expulsión de Rubén de Gran Hermano sigue dando que hablar, pues se han revelado diversas informaciones y también se ha especulado bastante sobre el caso dentro de la farándula chilena.

Recordemos que fue en el programa «Qué te lo digo» donde se habló de una posible aparición de Rubén en el panel que comenta el reality en vivo y en directo. Sin embargo, durante la última jornada esa versión se vino abajo de acuerdo a lo señalado por distintas fuentes.

«Incluso están viendo si es invitado al programa que conducen Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, si lo van a entrevistar. O sea, viene a ser un remezón y un terremoto grado diez al interior de la producción. Todo se está analizando», especularon en el programa conducido por Sergio Rojas.

¿Rubén ya está de regreso en Chile?

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, desde el canal no habrían tomado la decisión de ejecutar acciones legales. Esto ya que Chilevisión no ha entregado ninguna información sobre lo que se podría hacer en un futuro.

Mientras que a lo relacionado con el rumor de que Rubén podría aparecer en las dependencias de Chilevisión tras su salida de Gran Hermano, esto no sería verdad. Desde la señal privado habrían puesto punto final a todo lo que es la participación del exjugador en el reality, por lo que no aparecería en el programa en vivo.

Por otro lado, cabe mencionar que según lo consignado por The Clinic, es completamente oficial que el excarabinero no estará en el programa conducido por Julio César Rodríguez y Diana Bolocco. Igualmente, de acuerdo a la información rescatada por el medio antes mencionado, Rubén no tendrá prohibición de hablar con la prensa, pues Chilevisión no le dará esa tribuna. De igual manera, el exjugador recibirá todos los pagos acordados por el tiempo en el que se mantuvo en la casa, para así cerrar definitivamente el polémico episodio. Incluso, Rubén ya estaría en Santiago de Chile, pues él debería haber viajado en el mismo avión que trajo a la señora Mónica Ramos de vuelta a suelo nacional.