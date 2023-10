«Esto no ha terminado para mí»: Fernando Solabarrieta se sincera profundamente sobre su proceso de rehabilitación

Fernando Solabarrieta lleva meses dando que hablar, desde su desaparición y regreso a las redes, además de su posterior vuelta a la pantalla chica tanto al canal CDO por los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y su llegada al bloque de deportes en Chilevisión.

Además, recordemos que por mucho tiempo no se supo del comunicador pues este viajó a México. Esa travesía que duró cuatro meses fue con el fin de internarse en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones.

Precisamente respecto a ese tema, Fernando Solabarrieta apareció en la pantalla chica para hablar de lo que vivió. Sus palabras se pudieron ver mediante el programa «Sin Dios ni Late» conducido por nuestro querido Daniel Fuenzalida. Ahí el periodista se sinceró sobre las razones que lo motivaron a hacer pública la razón de su viaje a México y cómo lleva su vida actualmente.

¿Qué dijo Fernando Solabarrieta en conversación en diálogo con nuestro querido «Huevito»?

«Me parecía (correcto) decir en lo que había estado, agradecer el cariño de mi familia, el cariño de muchos que se mostraron muy cercanos y cariñosos a mí», partió diciendo el comunicador sobre su decisión para posteriormente agradecer de forma general.

Igualmente, el periodista deportivo afirmó: «yo no soy referencia de nada, tampoco un ejemplo de nada. Para mí esto es una lucha diaria, esto no ha terminado para mí, entonces mal podría mostrarme como ‘mira, esto terminó para mí, tuve un final feliz’. Esto es una lucha diaria para mí y ahí estoy, peleándola», continuó diciendo Fernando Solabarrieta.

«La lucha diaria es preguntarte quién eres, saber por qué tu cabeza te dice cosas que no entiendes, por qué estás pensando en cosas que no debieras pensar, por qué después de todo lo que ha pasado no está todo bien», complementó el conocido rostro a nivel nacional en el espacio de Zona Latina.

Para terminar con sus declaraciones al respecto, de acuerdo a lo rescatado por Radio Corazón, Fernando Solabarrieta declaró: «la adicción tiene que ver con falta de madurez, con ser niños toda la vida, y a veces te da hasta pena perder a ese niño», concluyó.