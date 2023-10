Kike Morandé hace bolsa a Junior Playboy y sus aspiraciones en Tierra Brava: «Es simpático, pero…»

Por estos días, el nuevo reality de Canal 13, Tierra Brava, ha estado en boca de todos, pues desde su estreno el pasado domingo, el programa ha ido creciendo en audiencia. De hecho, en los primeros tres días de emisión, ha logrado imponerse en el rating y sobrepasar a Gran Hermano Chile de Chilevisión.

Es por esta razón, que los espacios de este formato han sido muy comentados, siendo un tema asegurado en diversos programas, tanto de la televisión como dentro del área digital. En este sentido, uno de los proyectos que no se quiso quedar atrás fue «La Hora de tu Podcast«, conducido por Willy Sabor y que tuvo como invitado especial a Kike Morandé.

Para entrar en contexto, todo partió cuando estaban hablando sobre la llegada de Miguelito a Tierra Brava, quien también era integrante de Morandé Con Compañía. Durante esta conversación salió al baile el tema de Pamela Díaz, analizando quién podría tener un affaire con ella dentro del encierro.

Kike Morandé lapida a Junior Playboy en Tierra Brava

Es en ese momento cuando Kike Morandé tomó la palabra e hizo pebre a Junior Playboy, enterrando toda posibilidad de que él pudiera conquistar a Pamela Díaz. «Junior es muy malo para la Pamela Díaz, tienen que llevar un hueón más buenmozo, sino (ella) va a volver invicta», expresó el reconocido animador de televisión.

Pero, el hombre no se quedó ahí, pues siguió arremetiendo con todo, asegurando que La Fiera «la virginidad no la pierde en Perú, si le mandan a Junior Playboy. Es simpático, pero no para comerse a la Pamelita, con todo respeto».

Aunque el programa de telerrealidad de Canal 13 está recién comenzando, Junior Playboy aseguró desde un principio que iría a por todas si de mujeres de trata, así que queda esperar con que sorpresa va a salir el connotado chico reality.