«Sigue grave»: Hija de Mauricio Medina rompe el silencio sobre el estado de salud del «Indio» con Julio César Rodríguez

Un impacto inmenso generó en el mundo de la comedia y el espectáculo a nivel nacional el estado de salud del comediante Mauricio «Indio» Medina. Es por esta razón y a la diversas informaciones que se han viralizado, que Francisca Medina rompió el silencio y decidió conversar con Julio César Rodríguez en el matinal «Contigo en la Mañana».

«El estado de salud de mi papá sigue siendo el mismo de ayer, está en un coma inducido hasta el miércoles y sigue grave. Seguirá en coma hasta que el doctor estime conveniente», declaró la hija del ex Dinamita Show, según informó La Cuarta.

De igual manera, Francisca entregó detalles del contexto en el que se deterioró el estado de salud de su papá. «Mi papá andaba solo en Perú, iba a viajar con un amigo, pero este amigo estaba sin documentos, así que se tuvo que devolver. Él viajó solo de todas formas, porque tenía un show», explicó.

«Allá se empezó a sentir mal, llegó al aeropuerto para devolverse a Santiago, pero no lo dejaron venir por su situación de salud. En Lima no habían horas médicas, así que los colegas decidieron que había que devolver en tierra hasta Tacna. Fue un viaje de 20 horas y llegó peor», agregó Francisca.

Además, la hija de Mauricio Medina complementó lo anterior señalando: «mi papá venía tan mal que se perdió el celular, un bolso, una chaqueta, un poco de ropa. Se le quedó en el bus», continuó diciendo.

La pregunta de Julio César Rodríguez a la hija del «Indio»

A través de una comunicación telefónica, el animador del «Contigo en la Mañana» preguntó sobre las informaciones relacionadas con Mauricio Medina. Una de ellas es la presunta nueva amputación que habría sufrido el «Indio» y que habría sido confirmado por el humorista Nancho Parra.

«El año pasado le amputaron un dedo, pero nosotros creemos que sea así o no, la respuesta es una información súper personal y yo prefiero que eso se lo pregunten a mi papá directamente», contestó Francisca. En esa misma línea, Julio César Rodríguez aclaró que la preguntaba apuntaba a aclarar la información que rondaba en los medios de comunicación en Chile.

«Sí, lo entiendo. Es súper importante es que la gente que tiene esta enfermedad tome consciencia y se cuide, pero más que eso, esto es algo muy personal, algo de mi papá, prefiero que él hable de esto cuando quiera. A mí, si me sacaran alguna parte de mi cuerpo, me gustaría ser yo quien lo decida contar y no cualquier persona», cerró la hija del comediante tras la consulta del periodista.