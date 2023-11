Fernando Solabarrieta toma radical decisión tras ser destrozado por dichos sobre Isidora Jiménez

Esta semana, Fernando Solabarrieta lanzó duras críticas a Isidora Jiménez, lo cual no demoró nada en viralizarse a través de las redes sociales. Pues el periodista de CHV ha sido blanco de potentes comentarios en cada una de sus redes sociales.

A día de hoy, en las diversas publicaciones que ha hecho en su cuenta de Instagram, Fernando Solabarrieta ha reunido un sinfín de mensajes enrostrándole sus desafortunados dichos luego de que no se diera cuenta que tenía el micrófono abierto.

Entre las reacciones que más resaltan en su red social, es la de Paula Jiménez, tía de Isidora Jiménez. Quien no escondió su molestia con un largo comentario en una foto en la que aparece junto a Francisca Crovetto.

«Fernando, qué pena el comentario que hiciste de mi querida sobrina Isidora Jiménez. Estoy segura que con la familia que tienes, y no sólo me refiero a tu señora e hijos que «todos han sido deportistas» sino también a tus padres y hermanos… no te gustaría que hablaran así de alguno de ellos», partió diciendo.

A lo que agregó: «Te he seguido desde el 2018 y siempre te entregue apoyo… hasta en tus peores momentos. Pero hoy me desilusionaste como persona, padre, hijo, hermano y periodista. Antes de decir que la Isi nunca tuvo mucho que entregar, infórmate de cuántos récords chilenos tiene. Infórmate de cuantas atletas chilenas han llegado a Olimpiadas».

En la más reciente publicación de Fernando Solabarrieta en su Instagram, en la cual aparece junto a Macarena Reyes y Aldo Schiappacasse, esta se llenó de descalificadoras reacciones.

Situación que hizo que el periodista deportivo no aguantara más, por lo cual tomó la decisión de desactivar los comentarios en dicha red social. Esto con el fin de que los usuarios no puedan dejar nuevos mensajes y frenar las críticas.

Sin embargo, en las demás fotos no hizo aquella medida. Por lo que los usuarios se han ido a fotografías anteriores para arremeter con todo en contra de Fernando Solabarrieta.

«Tus únicas medallas son de copete, chaquetero»; «La única vez que corrió Solabarrieta fue para dejar su auto tirado»; «Dónde estás? Yo creo que lo MÍNIMO que tienes que hacer es pedir disculpas por lo que dijiste, y no hacerlo pasar desapercibido»; «Cómo mierda criticas a una atleta como Isidora, que tiene bastantes récords, teniendo un hijo que no se la pudo ni en fútbol Chileno, un hijo fracasado como su padre», fueron parte de los mensajes que recibió.