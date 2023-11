La decisión que tomó Jean-Philippe Cretton tras su relación con Pamela Díaz

El quiebre de Jean-Philippe Cretton y Pamela Díaz provocó un verdadero remezón en el mundo del espectáculo, y que hasta el día de hoy se sigue hablando sobre el tema.

En este sentido, el animador utilizó sus redes sociales para volver a referirse a su antigua relación amorosa. Esto luego de que sus seguidores le consultaran sobre cómo ha llevado su ruptura con La Fiera y además, cómo ve su futuro en CHV.

Dicho esto, a Jean-Philippe Cretton le preguntaron: «¿Te darías una nueva oportunidad en el amor? Mereces todo lo bueno». A lo que el animador de Podemos Hablar contestó: «Claro, ¿cómo se le va a cerrar la puerta? Para más adelante sí».

Bajo este contexto, el hombre no descartó la posibilidad de tomar sus maletas e irse de Santiago, en el caso de coincidir con una pareja que esté en «la misma sintonía».

De este modo, en una de sus historias en su cuenta de Instagram expresó: «Me gustaría (irme al sur de Chile), pero lo haría siempre y cuando tenga una relación de pareja, en la cual estemos en la misma sintonía y nos acompañemos juntos en eso. Irme solo no me gustaría».

Por otro lado, Jean-Philippe Cretton dio a conocer que no se cortará el pelo en un buen tiempo, volviendo a su antiguo look con el pelo largo. «Quizá no tan largo como lo tenía antes, pero sí, vuelve el pelito largo», aseguró.

Y para cerrar, se refirió a su futuro en televisión, donde afirmó que si de él dependiera, le gustaría seguir en Chilevisión.

“Espero que sí, me encantaría, es el canal en el que he estado más tiempo, ocho años. Tengo una linda relación con mis compañeros y compañeras de trabajo, así que me encantaría. Hay que ver qué es lo que pasa”, concluyó.