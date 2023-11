¡Alto impacto! La radical decisión de Yamila Reyna sobre el anillo de compromiso que le dio Diego Sánchez

La actriz y conductora de TVN, Yamila Reyna sorprendió a todos revelando que hizo con el anillo de compromiso que le regaló su ex pareja, Diego Sánchez, teniendo en cuenta que la relación se rompió justo antes de que se casaran.

Pues recordemos que la animadora argentina estuvo en medio de la polémica luego de que se filtrara una infidelidad por parte de su ex pareja, el futbolista Diego “Mono” Sánchez.

En este sentido, salieron a la luz diversas conversaciones «hot» entre el portero y una mujer por medio de la red social de Instagram.

Situación que provocó todo un terremoto en el mundo del espectáculo y que finalmente terminó con la ruptura de la pareja, la cual tenía planes de matrimonio, pero debido a dichos motivos, no se concretó.

¿Qué hizo Yamila Reyna con el anillo de compromiso que le regaló Diego Sánchez?

Durante la tarde del viernes pasado, Yamila Reyna se refirió a la decisión que tomó con respecto al anillo de compromiso que le dio Diego Sánchez.

Para entrar en contexto, todo comenzó cuando en «Hoy se Habla» se hablaba sobre las ventajas que habían al no estar en pareja, a propósito de que el pasado sábado 11 de noviembre se celebraba el Día del Soltero.

«Yo tenía un anillo, pero ya no lo tengo. Mi anillo de compromiso lo vendí. No me iba a quedar con esa plata, no la quería», partió diciendo la actriz trasandina.

Acto seguido, explicó que la plata que ganó vendiendo el anillo en 2021, la donó a una fundación que se preocupa del bienestar de los perros.

«Yo pensé que lo donarías a una fundación de monos», lanzó a modo de talla una de sus compañeras en el panel, desatando las carcajadas dentro del estudio de TVN.

Tras ello, señaló que le parecía una gran idea lo que hizo, ya que expuso que era el mejor destino para el dinero que recaudó con la venta de la joya.

«Le di un buen uso. Tampoco es que tenía un Tiffany y doné millones, pero lo que le saqué, de algo sirvió», sentenció Yamila Reyna sobre el anillo de compromiso.