Latife Soto rompe el silencio tras ser apuntada por quiebre entre Coté López y Luis Jiménez: «Quiero que les quede muy claro»

La reconocida tarotista, Latife Soto, tuvo palabras para abordar la bullada ruptura entre Coté López y Luis Jiménez por medio de una transmisión en vivo que hizo este martes.

Pues hay que recordar que la pareja confirmó su separación en redes sociales tras 18 años de matrimonio. «Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo, después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo», expresaron por medio de sus historias de Instagram.

En ese sentido, detalló que la decisión no tiene que ver con terceras personas involucradas. «Lo más importante es que no existen terceras personas involucradas y les pedimos por favor no inventen tonteras, el desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas y de manera natural».

Latife Soto se refiere al quiebre entre Coté López y Luis Jiménez

Bajo este contexto, Latife Soto no le hizo el quite a hablar el tema en conversación con sus seguidores. «Hay mucha gente que me está preguntando por María José López y Luis Jiménez. Les quiero decir que los quiero mucho, los adoro, estuve desde el principio en esa relación«, partió diciendo.

Acto seguido, le contestó a quienes pensaban que ella podría haber tenido que ver con el quiebre. «Soy una guía espiritual, tengo un don de sanar, jamás podría hacer algo oscuro», señaló.

A lo que agregó: «Quiero que les quede muy claro, porque alguien por ahí anda diciendo que hice un trabajo ahí, una cosa extraña. No he hecho nada de eso».

Siguiendo en esa línea, Latife Soto detalló: «yo saco los amarres, saco la magia negra, saco la brujería. Siempre estuve dando bendiciones a estos niños hermosos, que hoy son personas adultas».

Y para cerrar, la tarotista afirmó que Coté López y Luis Jiménez siempre se han amado y que «hasta el día de hoy hay amor en ellos, se aman completamente», sentenció.