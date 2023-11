«No le bastó con…»: El duro problema que no deja dormir a Coté López tras su separación con Luis Jiménez

Luego de que hace unos días Coté López anunciara su separación con Luis Jiménez tras más de 18 años juntos, la mujer ahora utilizó sus redes sociales para dar a conocer un problema que la estaría afectando.

En este sentido, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, la modelo expuso a sus seguidores que no ha podido dormir de buena forma, lo cual declaró la afecta muy seguido.

Esto fue o que escribió Coté López en medio de la madrugada de este lunes: «Insomnio again, no le bastó con ayer y el resto de los días, ya suéltame wey! jajajaj».

Tras ello, minutos después subió un nuevo registro donde muestra que estaba viendo televisión, específicamente la serie «Friends», debido a que aún no podía conciliar el sueño.

Cabe decir que esta situación suele afectar a Coté López. «Tengo tanto sueño porque dormí dos horas. El insomnio no me suelta, así que no sé si tratar de dormir o esperar a la noche y juntar más sueño», expresó la empresaria en agosto pasado según consigna FMDOS.

Coté López y Luis Jiménez confirman el quiebre de su matrimonio

El viernes recién pasado, la pareja remeció el mundo del espectáculo tras dar a conocer su ruptura definitiva tras 18 años juntos.

«Queridos familiares y amigos. Seguramente este será el post más difícil de subir pero lo consideramos necesario además hace poquito prometimos que les diríamos la verdad en caso de… Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo. Siempre hemos sido muy transparentes con ustedes y esta vez no será diferente», fue parte de lo que expuso Coté López en su Instagram.

En ese sentido, detalló que la decisión no tiene que ver con terceras personas involucradas. «Lo más importante es que no existen terceras personas involucradas y les pedimos por favor no inventen tonteras, el desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas y de manera natural», aclaró.