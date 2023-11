Gran Hermano: Pincoya podría sufrir grave sanción por este motivo

Desde hace unos días, Jennifer Galvarini, más conocida como «Pincoya», se ha robado todas las miradas dentro del reality de CHV, Gran Hermano Chile. Pues esta semana hizo un fuerte escándalo tras acusar que era excluida de las actividades, a la vez que seleccionaban a los jugadores que debían participar en aquella.

«Todos queríamos participar. Encuentro que no solamente la gente que habla bonito tiene que estar, porque igual debería haber gente como uno del sur, porque yo represento a la dueña de casa», señaló en aquel momento la mujer de Chiloé.

Esta situación volvió a suceder en la radio Gran Hermano. Sin embargo, esta vez Pincoya no quiso participar, y a su vez, lanzó un potente comentario.

«Antes de comenzar deberán elegir el rol que desempeña cada uno, un conductor o conductora y cinco panelistas. Los participantes que no hayan sido elegidos para formar parte del programa deberán escuchar y estar atentos en el living como público presencial», expresó Sebastián Ramírez, quien leía las instrucciones de la actividad.

Acto seguido, añadió: «advertencia, para este episodio las personas que deben ser parte del staff como conductor y panelistas deben ser Jennifer, Sebastián, Jorge, Skar, Francisco y Fernando».

Aquí es cuando Pincoya lanzó una fuerte carcajada y aseguró que no sería parte de la prueba. «Ja, ja no participaré… Me dejaron como las hue…».

Por esta razón, los jugadores que terminaron participando en la radio de Gran Hermano Chile fueron Jorge Aldoney, Constanza Capelli, Skarlteth Labra, Viviana Acevedo, Fernando Altamirano y Scarlette Gálvez.

Redes sociales exigen drástico castigo a Pincoya en Gran Hermano Chile

Tras ello, los usuarios de las redes sociales no dudaron en abordar la situación y comentar el momento protagonizado por Jennifer Galvarini. Donde aseguraron que siempre quería ser el centro de atención, lo cual tiene aburridos a gran parte de los televidentes.

«Deberían sancionarla por no respetar las instrucciones»; «Está es la verdadera imagen por eso caía tan mal al principio gracias a Cony está se le limpio la imagen ahora es la vieja más tóxica del reality»; «La única que pierde es ella y que siga con su show barato»; «Gracias por no participar!!!!! Nadie te soporta»; «tenemos que sacarla, está dejando mal a Chiloé»; «vieja qla por la chucha, no hay como darle en el gusto»; «nos engañó esa señora siempre fue envidiosa y soberbia», son solo algunas de las reacciones.