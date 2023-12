«Asco de persona»: Botota es destrozada sin piedad por hirientes comentarios contra Angélica Sepúlveda en Tierra Brava

En el último capítulo de Tierra Brava se mostró una fuerte pelea entre Botota y Angélica Sepúlveda, donde el transformista se dirigió con duras e hirientes palabras a La Fierecilla, lo cual le ha costado que sea ferozmente criticado en las redes sociales.

Para entrar en contexto, todo comenzó tras una nueva visita del “Chino”, quien les vende productos a los participantes del reality y que trajo inesperadas consecuencias. Esto, porque mientras compraban, Chama y Angélica Sepúlveda tuvieron una discusión sobre las cosas que sacó una y las cosas que sacó la otra. La pelea subió rápidamente de tono cuando Chama le dijo a la “Fierecilla” “No soy tu hija para que me grites”, y ésta le contestó “Jamás tendría una hija como tú”.

Cuando se reveló que Angélica había ofrecido el neceser de Botota para trueque sin su consentimiento, el comediante la encaró.

Los desubicados dichos de Botota que quebraron a Angélica Sepúlveda en Tierra Brava

La pelea escaló, y mientras los gritos iban subiendo de nivel, Botota se pasó de la raya, agarrándose de las palabras que la misma Angélica le dijo a Chama, y diciéndole: “No estabas haciendo nada, por eso estás sola, no tienes ni hijos”.

Angélica Sepúlveda –quien ha sufrido dos pérdidas– se fue, una vez terminada la pelea, a llorar amargamente afuera, sin hablar con nadie.

Mientras que al interior de la casa, Chama y Botota la criticaron por no tener humildad en competencia. “Le ganó Pamela, que ni siquiera entrena. Esta h… vive vociferando que le gana, entonces que no joda”, exclamó Chama. “14 años que nadie supo de ella, y llega con una actitud como si hubiera ganado la Copa América. Es puro veneno, una vieja amargada”, opinó Botota.

Para sorpresa de muchos, Arturo Longton se acercó para darle su apoyo, quien la abrazó y la dejó invitada al equipo verde cuando ella quiera. Ella se puso a llorar de nuevo. “Me dio pena que se burlara de que haya perdido dos bebés. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan una cosa así, no tiene perdón”, sostuvo Angélica Sepúlveda.

Las reacciones que dejó la polémica

Y como era de esperar, esta polémica situación provocó una lluvia de reacciones por parte de los televidentes de Tierra Brava, quienes no se demoraron en hacer bolsa a Botota.

«Me alegro que la chuchetumare de Botota se muestre tal cual es para que la gente se dé cuenta que es así de mala, ni se imaginan las funas que le ha hecho, es un asco de persona, me da rabia que canal 13 la proteja y edite todo lo que le dijo a Angélica Sepúlveda»; «Saquen a la botota y que vuelva el simon!!! tenia mucha mas educación y gracia. La botota esta mostrando como realmente es de tóxica»; «La Botota se desubicó heavy con la Angélica al sacarle lo de los hijos «; «Chana reculia y la botota cayeron demasiado bajo«; «Te me caíste Botota. Tocaste una fibra muy dolorosa en el de muchas, entre esas yo»; fueron solo una parte de los comentarios de los seguidores del programa.