Claudio Reyes hace pebre a Luis Slimming tras fuertes dichos en su contra: «Te sirvió harto la platita que te pagué»

En las últimas horas el comediante Claudio Reyes arremetió con todo en contra de Luis Slimming, luego de que este último se haya mostrado arrepentido por haber trabajado como libretista del personaje Charly Badulaque.

En medio del programa de YouTube » Especial Troll», Claudio Reyes tuvo palabras parar referirse a las críticas de Luis Slimming, las cuales no fueron para nada amigables. «Luis Slimming tiene un programa donde dice: ‘Yo en algún momento le escribí hueás al Charly Badulaque y no estoy orgulloso de eso’. Y yo digo… ¿Por qué tanto resentimiento, Luis Slimming? Que seamos adversarios políticos no quiere decir que somos enemigos», partió diciendo en su descargo.

Pues recordemos que esta respuesta sale a la luz después de que el humorista que estará en el Festival de Viña 2024 evidenciara su descontento por haber trabajado con el intérprete de Charly Badulaque, particularmente por su apoyo a la ultraderecha y a Augusto Pinochet.

El fuerte descargo de Claudio Reyes contra Luis Slimming

Tras ello, Claudio Reyes le mandó un directo mensaje a «Don Comedia»: «yo no hablo mal de ti, por muy comunista que seas. Al contrario, y lo digo nuevamente: eres un gran libretista, un tipo muy creativo, y cuando te contraté estábamos cesantes del Mentiras Verdaderas, y yo creo que te sirvió harto la platita que te pagué».

En esa línea, el comediante e intérprete de Charly Badulaque le tiró flores a Luis Slimming por su buen trabajo en El Purgatorio de Canal 13 y cuando trabajaron juntos. «Una de las mejores cosas que tengo en mi rutina es la que tú me escribiste, y yo me siento orgulloso de eso, porque eres un gran libretista y yo no ando resentido ni hablando hueás por la vida, como voh, hueón», aseguró.

Y para cerrar, Claudio Reyes expresó: «Que no sea hueón. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa», sentenció.