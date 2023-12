Daniel Fuenzalida comparte emocionante mensaje en honor a sus fallecidos padres en vísperas de Navidad

Probablemente una de las pérdidas más dolorosas que hay en la vida de una persona, es la ida de sus padres al descanso eterno. Esto es algo que bien conoce nuestro querido Daniel «exHuevo» Fuenzalida, quien lamentablemente, tuvo que vivirlo por partida doble.

Sin embargo, la muerte no significa olvido, tal y como lo dejó demostrado el locutor recientemente en redes sociales, espacio que utilizó para compartir un emocionante mensaje, en el cual rindió un fuerte homenaje a sus padres.

El emocionante homenaje de Daniel Fuenzalida

Como ya te veníamos contando, el mensaje se vio a través del Instagram personal de Daniel Fuenzalida, espacio en el que compartió algunos registros desde el cementerio.

Dichos registros se acompañaron de una emocionante descripción, la cual llegó con el objetivo principal de homenajear a sus difuntos padres.

«Jamás pensé que llegaría esta navidad sin ustedes, sin la alegría de este día, sin las cosas ricas que preparaban, sin ese esfuerzo que hacían por siempre dar lo mejor para todos, sin la magia de poder abrazarlos y darles un beso», escribió en un inicio.

Posteriormente continuó: «Hoy nuestra casa está igual a como les gustaba en esta fecha, está todo intacto con la diferencia de que ustedes no están, me queda el consuelo que están en otro plano y que seguramente desde ahí nos acompañan, es difícil porque uno es egoísta y me gustaría un beso y abrazos y no están».

Ante esto, agregó: «Debo conformarme que de algún lugar me acompañan, feliz navidad papitos, muchas gracias por tanto y tan lindas navidades».

Frase que cerró finalmente con un lindo mensaje de agradecimiento. «Gracias por tanto esfuerzo para entregar lo mejor de ustedes, hoy se valora más que nunca. Los amo».

El momento compartido en las redes personales de Daniel, no tardó en generar un montón de lindos comentarios por parte de sus seguidores, quienes rápidamente empatizaron con nuestro querido locutor.