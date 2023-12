Esta es la inquietante predicción de Latife Soto para Chile en 2024

Con el cierre del 2023 a la vuelta de la esquina, diversas tarotistas empiezan a tirar sus cartas con el objetivo de tener más detalles sobre lo que podría ocurrir el próximo año. Una de ellas es Latife Soto, quien en la última semana entregó alarmantes predicciones en medio de la presentación de su nuevo libro «Horóscopo y Predicciones 2024».

A través de su cuenta de Instagram, la «brujita» realizó una transmisión en vivo para interactuar con sus seguidores. Quienes no dudaron en preguntarle varias cosas con respecto a sus visiones para el próximo año.

En este contexto, Latife Soto aparte de advertir sobre posibles terremotos, maremotos y la situación económica del país, la tarotista se la jugó con una inquietante predicción para el 2024.

En ese sentido, partió diciendo: «Los ciberataques van a estar muy de moda, vamos a tener que tener mucho cuidado. Los que no sabemos de tecnología vamos a tener que aprender rápido».

¿Cuál es la alarmante predicción de Latife Soto para el 2024?

Siguiendo en esa línea, Latife Soto sorprendió anunciando que habrán «tres días de oscuridad».

«Estaremos sin luz, internet, nada. Vamos a tener que aprender a manejarnos de una forma mucho más autóctona», sostuvo.

A lo que agregó: «Algunos dicen, no se sabe exacto qué días, que podría ser el 21, 22 y 23 que estemos sin luz». Aunque cabe decir que no señaló qué mes en particular.

Y para cerrar, la tarotista Latife Soto realizó un llamado a todos sus seguidores para que junten agua y busquen otros lugares para irse. «Tenemos que tratar de tener agüita, tener cositas para poder resolver un poquito eso. Yo les dije que tenemos que ser todoterreno», concluyó.