Hacen bolsa a Marcelo Ríos por desagradable situación que hizo pasar a Paula Pavic y sus hijos: Exesposa lanzó duro reclamo

Hace menos de un mes, Marcelo Ríos y Paula Pavic remecieron el mundo del espectáculo al confirmar el fin de su matrimonio luego de estar más de 14 años juntos. Aunque la pareja no hizo un drástico cambio en sus vidas, puesto que llegaron al acuerdo de seguir viviendo bajo el mismo techo a pesar de estar separados y tener estilos de vida diferentes.

Tras ello, el «Chino» Ríos y la empresaria han incendiado las redes y los portales de espectáculos con varias declaraciones potentes. Pues una de ellas fue que Paula Pavic expuso que el extenista dejó de pagar las cuentas del hogar que comparten con sus hijos, lo cual ha significado que ella tenga que hacerlo.

Pero no se queda ahí, ya que durante los últimos días se dio a conocer quién es la nueva pareja de Marcelo Ríos, la cual sería una joven de tan solo 18 años llamada Christine Chelsea, retoña de su preparador físico.

La incómoda situación que tuvo a Marcelo Ríos y a su pareja de protagonistas

En este contexto, este domingo Paula Pavic utilizó su cuenta de Instagram para iniciar una transmisión en vivo para interactuar con sus seguidores. Aquí fue cuando un usuario le preguntó sin filtro: «¿Cómo va tu relación con el Chino, ha sido caótico?». La mujer lejos de incomodarse, no tuvo pelos en la lengua para revelar un hecho que vivió con su expareja este fin de semana.

Pues de acuerdo a lo que dijo en el live, la mamá de Paula Pavic no tiene permitido entrar a la casa de la familia. Sin embargo, la nueva pareja de Marcelo Ríos no tiene problemas para ir al hogar en donde viven sus hijos.

«Él diciendo que no va dejar que mi mamá pise mi casa, que eso me hace dar cuenta de que no es mía, que yo vivo acá, pero no tengo nada que ver con esta casa, pero ayer trajo a su polola a la casa. Entonces su polola puede entrar a la casa, que supuestamente es mía también, pero mi mamá no puede llegar a la casa«, expresó con evidente indignación, lo cual ha provocado diversas reacciones en redes sociales.