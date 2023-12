RadioActiva te cambia la vida: ¡Conoce al gran ganador del auto Kaiyi y el sueldo de un millón de pesos por un año!

¡Una vez más RadioActiva te cambia la vida! Pues siguiendo la tradición de cada año, la 92.5 busca retribuir todo el cariño de nuestros fieles auditores, quienes a lo largo de todo el año nos acompañan en cada uno de nuestros programas.

Y este viernes 22 de diciembre fue el gran día. Esta mañana en Central RadioActiva, espacio que conduce Daniel Fuenzalida, contó con todos nuestros locutores para entregar el premio estelar de fin de año.

Recordemos que el concurso era simple, solo tenías que mandar la palabra ACTIVA al 8500 vía mensaje de texto para quedar registrado en la base de datos. Y con ello, esperar el llamado de «Huevo», donde tenías que decir «RADIOACTIVA 92.5 SOLO SE VIVE UNA VEZ» y te convertías en el flamante ganador.

¡Y esto fue lo que pasó! Alrededor de las 12:oo y en el primer llamado, nuestro querido auditor HÉCTOR MORA dejó la grande en las dependencias de Prisa Media al contestar la mencionada frase, desatando la locura en el equipo.

¡El auto Kaiyi y el sueldo de un millón se van para Renca!

Héctor Mora de la comuna de Renca no lo podía creer, pues no tenía palabras ante semejante premio, que no es nada menor, ya que hablamos de un automóvil cero kilómetro de Kaiyi y un jugoso sueldo de un millón de pesos por un año. «¡¿Me lo gané?!, no lo puedo creer, gracias», fue lo primero que dijo.

Algo que sin duda le ayudará a nuestro auditor, quien trabaja con su papá en el área de transporte, nos comentó que está esperando gemelas junto a su pareja, quienes llegan con la marraqueta bajo el brazo a cambiarle la vida.

¡Así que ya sabes!, Si tu quieres ser el próximo ganador, no dudes en participar el próximo año, cuando vuelva la nueva versión del concurso RadioActiva te cambia la vida, que tal como cada fin de año, le regala felicidad a los auditores.

