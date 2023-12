Remezón en CHV: Diana Bolocco cuenta la firme sobre posible llegada a «Contigo en la Mañana» y supuesta salida de Monserrat Álvarez

En las últimas semanas, el matinal de CHV Contigo en la Mañana ha estado en el centro de la polémica, esto debido a los posibles cambios dentro del equipo para el próximo año.

Recordemos que el espacio matutino conducido por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez logró imponerse por tres años como el matinal más visto del país.

Situación que cambio drásticamente este 2023, pues a pesar de que Contigo en la Mañana sigue manteniéndose en los primeros lugares en la audiencia, el programa ha sufrido una caída en medio de su dura competencia con «Tu Día» de Canal 13 y «Mucho Gusto» de Mega.

Bajo este contexto, en diversos programas de espectáculos se ha comenzado ha especular sobre una fuerte reestructuración en el matinal de CHV.

Pues a principios de este mes, se habló sobre la salida de Roberto Cox como tercer animador en 2024, lo cual toma más fuerza con la reciente incorporación de Gino Costa al canal.

Pero eso no termina allí, puesto que los rumores que circulan más fuertes tienen que ver con una supuesta salida de la conductora del programa matutino: Monserrat Álvarez.

De hecho, en diferentes portales se dice que la señal ya tiene un reemplazo, quien sería nada más ni nada menos que Diana Bolocco, la comunicadora que tuvo un desempeño destacado en la animación de Gran Hermano Chile.

¿Monserrat Álvarez se va de Contigo en la Mañana? Diana Bolocco aclara todos los rumores que la vinculan como su reemplazo

Es por ello, que el periodista de espectáculos Luis Sandoval tomó contacto con Diana Bolocco para tener más detalles al respecto, según consigna Página 7.

En ese sentido, la hermana de Cecilia Bolocco no tuvo problemas para referirse a la situación. «Yo no voy a hacer el matinal de CHV. Me vine justamente para hacer entretención”, comentó.

Ante esto, el comunicador expuso que: «Se cierra a esa posibilidad, mucha gente quería volver a verla junto a Julio como dupla en las mañanas», cerró.