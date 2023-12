Simón de la Costa se sincera en Bombastic sobre los realities tras estar en Tierra Brava: «Me parecen atroces»

Este martes se estrenó un nuevo episodio del podcast de Cecilia Gutiérrez, «Bombastic», donde la periodista de espectáculo tuvo como invitado a ni más ni menos que a Simón de la Costa, ex participante de Tierra Brava. El chiquillo conversó sobre su historia, su paso por el programa reality y su futuro en el mundo del espectáculo.

En ese sentido, partió diciendo: «Nunca consumí formato reality, me parecen atroces y es una patudez porque estuve en uno y lo pasé súper bien. Yo dejé de verlo, pero lo consumo por redes sociales».

¿Cómo fue la experiencia de Simón de la Costa en «Tierra Brava»?

Siguiendo en esa línea, sobre su participación en Tierra Brava, agregó: «Yo me fui y al tiempo se fue la Eva que era mi amiga. A mí me contacta Canal 13 y en un principio quedé sorprendido y con nervio, además soy una persona disidente y tampoco conozco el formato. Pero lo hice, por ser humilde ante este tipo de oportunidades, osea ¿Quién soy yo para negarme? Pero dudo que exista una historia como la mía, de región disidente y me pareció bien poder representar esas cosas».

«Mi experiencia fue muy buena en Canal 13, no me sentí pasado a llevar y siento que logré imponer igual mi personalidad de buena manera, tomando en cuenta que uno al entrar a un encierro está en riesgo» comentó.

Mientras tanto, Cecilia le manifestó sobre por qué no utilizó ninguna estrategia: «Sobre la estrategias, por ejemplo Cecilia compartió detalles sobre Luis Mateucci quien busca tener una relación con una chica del país donde se graba el espacio para poder ser invitado a otras», aclaró Cecilia Gutiérrez, ante lo que Simón solamente respondió con sorpresa.

Su éxito y popularidad

«Antes era más popular en señores o mujeres adultas. Pero tras el ingreso al reality también muchos hombres comenzaron a saludarme también la juventud», aclaró sobre la fama que le llegó a Simón tras su salida de «Tierra Brava».

Sin embargo, Cecilia le comentó a de la Costa, que en el programa no se mostró su humor y personalidad de forma integral, ante lo que respondió que «Tierra Brava»:

«Es un programa editado, entonces muestran solamente algunas partes. Yo estaba nervioso a abrirme un poco, a vincularme, donde todos andan buscando el conflicto, el romance, el humor, entonces quizás no me solté tanto, pero me reí tanto, no sabría decirte por qué no salió. Me siento conforme con mi participación, tengo que aprovechar ahora de hacer empresa, aunque en un comienzo fue complejo porque no tengo la experiencia con los medios, me gusta, pero es un arma del doble filo la popularidad».

¿Cuál es el próximo proyecto de Simón de la Costa?

De esta forma, Simón de la Costa se refirió a su futuro laboral: «Estoy produciendo un Podcast, soy bueno entrevistando, soy bueno conversando. Soy un poco esquivo en las respuestas, además no involucro a mi familia en mi vida privada, aunque mi mamá está contenta con mi ingreso al reality, mi papá está un poco más preocupado. Sobre los show, no sabía bien qué hacer en los eventos, tenía varias ofertas y comencé hacer en un Casino y tuve que generar un Show y yo soy loca pensé en llevar a un folklorista y hacer un show Drag».

Finalmente, respecto a su actual estado sentimental, aclaró que:

«Estoy soltero, no creo mucho en la monogamia. Soy súper asexual, entonces no me interesa ni ando buscando a un hombre, soy más sapiosexual. Soy re piola, no consumo drogas, me gusta salir porque soy conversador. Pero soy muy sano a diferencia de la mayoría de gente de la tele».